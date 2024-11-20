洛杉磯車展 2026 KIA SPORTAGE 亮相，推進設計、創新和科技

2026 Kia Sportage 緊湊型 SUV 今日亮相洛杉磯 車展（LAAS），展示了在設計、創新、技術與便利性方面的多項升級。另外Kia K4 因出色及親名價格的外型入圍 北美風雲車決賽名單

作為 Kia 歷史最悠久的車型，Sportage 迎來自三年前推出第五代車型以來的最重大變革。2026 Sportage 為當今追求冒險與環保的消費者提供更多選擇，推出內燃機 (ICE )、渦輪增壓混合動力 (HEV) 和渦輪增壓插電式混合動力 (PHEV) 三大動力配置，並提供豐富的車型選擇，其中包含越野風格的 X-Line 和強悍的 X-Pro Prestige車型，以滿足多元需求。

全新 Sportage 展現「Opposites United」設計理念，前後外觀設計賦予其更自信的姿態。內裝科技再度提升，標配 Kia 創新的Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) 系統，搭載 12.3 吋曲面觸控螢幕，並可選配全新 10吋平視顯示器 (HUD) ，能夠顯示駕駛輔助系統(ADAS)2資訊和逐項導航指示。Sportage 也配備數位鑰匙功能，允許用戶透過智能設備進行遠程鎖定、解鎖和啟動車輛，提供更智慧便捷的使用體驗。

如同 Kia 產品線中的所有車型，全新 Sportage 配備功能豐富的全套先進駕駛輔助系統，並引入多項新功能

Kia 熱銷車型在內燃機(ICE)、混合動力(HEV)與插電式混合動力(PHEV)三種系統上皆有提升2026 Sportage 提供多元選擇，更強大的渦輪增壓混合動力系統，帶來更卓越的動力表現。Sportage HEV 油電車型配備1.6 升渦輪增壓汽油直噴（GDI）引擎和 47.7kW 馬達（經改良系統），6 速自動變速箱，預估231 匹馬力，拖曳能力達 2000 磅。Sportage PHEV：1.6 升渦輪增壓汽油直噴（GDI）引擎和 72kW 馬達（經改良系統）預估268 匹馬力。新增了運動風格的 S 款與越野能力強的 X-Line 款。搭載渦輪增壓的混合動力系統擁有更强馬力，而 X-Line、X-Pro和所有全輪驅動車型則標配地形模式（雪地、泥地、沙地），讓駕駛在各種路況下更具信心。

2026 Sportage 內燃機車型（ICE）裝備2.5 升 I-4 引擎，8 速自動變速箱，預估187 匹馬力，拖曳能力達 3500 磅包括 LX、EX、SX、SX-Prestige 和 越野風格的 X-Line 渦輪增壓混合動力車型及X-Pro 和 X-Pro Prestige 車型，其中Sportage X-Pro Prestige具備越野功能，允許駕駛者能夠深入探索大自然。Sportage HEV 車型提供 LX、S（新款）、EX、X-Line（新款）和 SX-Prestige 等級，而 Sportage PHEV 則有 X-Line 和 X-Line Prestige 等級。

出色的後座腿部空間與行李廂空間，帶來超越同等級車型的寬敞感受。Sportage 繼續提供寬敞的內部空間和靈活的載物空間 41.3 英吋的後座腿部空間，讓後排乘客享受充裕的舒適空間。後車廂空間最大容積達 39.6 立方英尺，適合攜帶行李或應對週末活動雙層行李箱地板設計，增強載物靈活性（ICE 和 HEV 型號標配，PHEV 不適用）。

Kia K4

部分 Sportage 車型在美國進行組裝，與屢獲殊榮的 Telluride、Sorento，以及全電動 EV6 和 EV9 一同在位於喬治亞州 West Point 的 Kia 生產基地製造。2026 Sportage 預計將於明年第二季進駐 Kia 展廳，具體售價將於上市前公布。