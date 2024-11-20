雄獅現推出回饋感恩季優惠，12/8前報名指定團型享全年最低價。

台灣專家市場獨家深度環島，兩人成行：「經典台灣環島8日，第二人折200元」，搭乘藍皮解憂號，造訪：日月潭 、阿里山 、池上、台南、台東。「經典東部環島3日，第二人折100元」，搭乘藍皮解憂列車，花賞四季和花東原民體驗。「經典西部環島3日，第二人折100元」，體驗高鐵、日月潭遊湖、阿里山森林、喝喝茶、安平古都小吃饗宴。

美國團：費爾班遇見極光5日，第二人減118元。阿拉斯加雙城極光列車7日，第二人減218元。羚羊峽谷一日遊，限時促銷169元起。適用出發日至12/20/2024 ( 11/28-12/1 除外 )。

加拿大 團：加拿大黃刀極光系列，第一和二人每人減80元，第三和第四人每人減50元。冬戀洛磯班夫露易絲湖雙堡5日，第一和二人每人減60元，第三和第四人每人減40元。特選夢幻冬季洛磯城堡4日，第一和二人每人減35元，第三和第四人每人減20元。

跨國旅遊：活動期間報名2025年1~6月出發，任雙國以上團體旅遊產品，贈送台北凱薩大飯店或同級住宿一晩 (標準雙人房含兩客早餐)。

另外還有「黃刀經典極光系列團」，根據不同需求設計了經典、尊爵、旗艦等團型，並推出感恩季的雙重早鳥優惠，讓旅客以最優惠的價格與親友一同踏上極光之旅。

雄獅雙重優惠：1.早鳥優惠：12月8日前報名黃刀鎮系列行程，立減80元，超值價1023元起。2.指定日期參團，溫哥華往返黃刀鎮，機票 含一件托運行李，優惠價680元起。

詳情可撥打雄獅旅遊美國分公司電話：626-620-1686，626-569-9238,或訪問官網：https://www.liontravel.us/C/tw/home。