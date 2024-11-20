第20屆中美電影，電視節，開啟中美影視產業新機會新思維！

趙美心，蘇彥韜、曹俊，王太钰與好萊塢導演製片人

第二十屆中美電影節中美電視節高峰論壇於日前，於百年名校UCLA福勒博物館 舉行。論壇由美國鷹龍傳媒攜手中影股份、上海電影集團、中華廣播影視交流協會、中國電視劇製作產業協會、首都視聽產業協會共同主辦。中美影展/電視節主席蘇彥韜、中國電影家協會副秘書長曹俊、中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太钰和首都視聽產業協會會長、海潤影視董事長劉燕銘做了開場致詞。今年論壇的主題是「中美影視產業新機會新思維」。論壇分中美電影節高峰、中美電視節高峰和創投單元專案推廣。來自中美影視產業的精英代表，透過論壇分享交流增進產業合作的務實願望。

趙美心向蘇彥韜（左）曹俊（右）頒發賀狀

本屆中美電影節高峰論壇的主題是「中美電影市場交流與合作的新機會」，嘉賓包括中國電影家協會副主席、博納影業創辦人董事長於冬，對外工作委員會會長谷國慶，中國夏衍電影學會會長著名導演江平，上海電影集團副總裁徐春萍，雲南電影集團董事長張倫，中國電影評論學會會長饒曙光，上影演員劇團團長，上海電影家協會副主席佟瑞欣，協會常務理事上影集團導演吳天戈等，及美國製片人協會國際委員會主席Gary Lucchesi，美西編劇協會國際委員會主席Bob Underwood，奧斯卡獲獎電影《獅子王》和《功夫之王》導演Rob Minkoff，奧斯卡獎 得主Richard Anderson，美國南加州大學 電影學院教授Jason Squire等著名美國電影人，中美電影節共同主席、奧斯卡獎電影《百萬寶貝》製片人Andre Morgan擔任論壇主持人。

中美電視節高峰論壇的主題是「中美視聽產業的創新、合作與發展」，嘉賓包括首都視聽產業協會會長、海潤影視董事長劉燕銘，中國電視劇製作產業協會名譽會長、著名導演尤小剛，西嘻影業創始人兼首席執行官楊曉培，中視美星國際文化傳播有限公司創辦人、總裁張林書，著名導演、代表作《美麗的大腳》《浪漫的事》楊亞洲，著名導演、編劇，代表作《家有喜事》高志森，上海金禾影視傳播有限公司創始人兼首席執行長王晶晶，國際文化交流協會會長、著名製片人劉曉霖，大唐輝煌傳媒有限公司創辦人，中國電視劇製作產業協會副會長王輝等著名中國視聽產業代表，好萊塢 製片人代表作《尖峰時刻》Arthur Sarkissian，著名導演、製片人，代表作《越域重生》《越獄》《迷失》Bobby Roth，好萊塢製片人，艾美獎 提名得主Morgan Eiland，前美國製片人協會國際委員會主席Stu Levy，艾美獎得主, 好萊塢導演和製片人Alex M. Azimi，好萊塢製片人，代表作《孟買飯店》《叢林》Mike Gabrawy，YK Law管理合夥人、制片人Jesse Weiner等著名美國視聽產業代表。

本屆中美影展中美電視節官網cafilmfestival.com全程錄製播出，也將在YouTube平台上播出。