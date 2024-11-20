2025紅藍卡「4升1降」重要變動，處方藥甜甜圈消失

近日，聯邦醫療保險 和補助服務中心(CMS)公佈明年紅藍卡保費 的價格變動，呈現「4升1降」的重要變化。2025紅藍卡年度轉換期僅剩2周，華興保險建議還在評估和挑選健保 計劃的長者需抓緊時間綜合考量，謹慎選擇。

華興保險表示2025紅藍卡「4升1降」重要變動如下：

1升：Part B保費。2025年紅藍卡Part B的每月保費是$185，比今年上漲約10元。不過還好明年仍有多家保險公司提供Part B保費退費計劃，加入後長者實際口袋負擔很低。計劃同時提供醫療福利 和額外附加福利，參加者也不受收入限制，適合身體健康，醫療需求不多的長輩朋友。

2升: Part B自付額。明年Part B的自付額升高至每年$257，這個調整僅影響只有聯邦初始紅藍卡(初始联邦红蓝卡)、或加入Supplement的長者。長者需先付滿$257免賠額，之後的政府和紅藍卡補足保險計劃就會開始介入，幫助支付剩下的醫療費用。若參加Medicare Advantage優勢計劃並沒有自付額所以不受影響。

3升:工作點數不足的Part A保費。工作點數不足的長輩，在美國25年如果只有0-29點，需要支付每月$518的Part A保費；30-39點則需要每月支付$285。因此新移民朋友可考慮盡快找工作，以便累積工作點數。

4升: Part D處方藥保費的自付額。明年Part D處方藥保費的自付額是$590，比今年增長$45，該增長影響所有紅藍卡的用戶。

1降: Part D處方藥自付上限。2025年可預期的下降也是明年的一項重大變化：Part D處方藥的自付上限從$8000下降到$2000，所謂的甜甜圈洞(Donut Hole)制度在2025消失了。意味著在一年中拿藥的自付費用只要達到$2000，就無需再支付任何承保藥物的copay。這一變化對於長期吃藥、患慢性病的長者是利好消息。此外，政府考慮民衆的經濟壓力，推出分期付款藥費的政策。如拿藥的copay較高，可在藥房要求分期付款。

華興保險總結：2025年紅藍卡的保費整體呈增長趨勢，加上處方藥政策變化，紅藍卡保險公司紛紛在福利和保費方面進行調整，甚至某些計劃將會被終止。因此長輩務必抓緊年度轉換期最後機會，聯絡專業耆英健保規劃師咨詢、挑選新一年的計劃。有任何問題歡迎撥打626-363-0999華興保險紅藍卡專綫。

華興保險免責聲明：華興保險並未提供您所在地區可選擇的所有方案。 目前，華興保險代理16 家保險公司在所在地區提供 的118 種保險計劃。 可聯絡Medicare.gov; 1-800-MEDICARE 或您當地的州健康保險計劃(SHIP)來獲取所有選項的相關諮詢。