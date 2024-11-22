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健康在北一 深入剖析紅藍卡福利複雜性

洛杉磯訊

「健康在北一」北一女1978年畢業生專屬紅藍卡講座於保險開放期之前圓滿舉行（見圖），為關注健康系列活動揭開序幕。

講座由EPIA Inc.權威保險首席顧問兼CEO裴映棋（Angel Peil）陳筱芬（Dr. Hsiao Fen Chen）醫學博士共同主持。在10月15日-12月7日紅藍卡年度開放期，更加提供了相關的申請服務及個人專業諮詢。

EPIA Inc.權威保險 創立於1992年，是健康保險領域的權威。為北一女校友量身定製了紅藍卡專屬研討會「健康在北一」，講座深入剖析了Medicare紅藍卡福利的複雜性，確保讓參與者掌握相關知識，為自身醫療保健做出明智的決定。

課程中討論了耆英保險的概述，包括原始Medicare、ABC和D部分的涵蓋範圍、聯邦醫療保險（Medicare）補充險Medigap及MAPD。今年註冊的新變化等豐富資訊也在講座中分享。會議中設有問答環節，解答關於牙齒、眼睛、助聽器保險，外州及國際險，保險使用的靈活度與自由度等常見問題，並提醒大家早規劃的重要性。

另外提醒大家一個非常重大政策改變，關於Medicare Part D的「甜甜圈洞」Donut Hole藥物政策在2024年底结束。自2025年1月1日起，Medicare Part D劃將為$2000元的自付上限。如果達到此自付金額，處方藥計劃保險將在剩餘的年度內全額支付所有的藥物費用。活動紀錄請至連結：https://bit.ly/medicare101_

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