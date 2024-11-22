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國泰萬通金控 榮登南加州最多元化的董事會第一名

洛杉磯訊

日前洛杉磯時報B2B出版社（L.A. Times B2B Publishing）公佈南加州最多元化的上市公司董事會排行榜（見圖），國泰銀行的控股公司國泰萬通金控榮登榜首。

洛杉磯時報B2B出版公布的「最多元化上市公司董事會排行榜」涵蓋了超過50家公司。此次評選標準以總部位於南加州、且截至2024年9月1日總資產市值超過25億元。上榜的多元化的董事會包括至少擁有兩名或以上自我認定為女性或少數族群的的成員，並符合納斯達克上市公司和加州董事會多樣性法案（California's Board Diversity Statute）的要求。此次排名依據美國證券交易委員會的年度報告、公司代理文件以及公司網站所披露的多樣性董事比例進行評估。

國泰萬通金控及國泰銀行執行主席鄭家發表示，包容性和多元化是國泰銀行的文化標誌。很榮幸被評為南加州董事會最多元化的公司。在獲得這項認可之後，該行於5月迎來了兩位新董事會成員，使董事會成員總數達到14人，進一步增加了整個董事會的背景、種族、技能和經驗的多樣性。

國泰萬通金控和國泰銀行總裁兼首席執行官劉昌明表示，國泰銀行行相信多元化的企業文化可以支撐一個強大的組織。該行董事會的獨特資歷、技能、特質和觀點有助於做出更高質量的決策，從而有助於公司的整體成功。

國泰萬通金控（納斯達克代碼：CATY）為國泰銀行的控股公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

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