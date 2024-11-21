聯合健保解答 聯邦醫保D部分處方藥變化

(圖／業者提供)

聯邦醫療保險 D部分處方藥因《降低通貨膨脹 法案》將發生變化，常見問題解答。

聯合健康保險為民眾提供可靠信息，幫助應對在2025年影響到聯邦醫療保險整個行業的處方藥承保變化。

《降低通貨膨脹法案》(IRA)在2022年簽署成法律，無論投保哪家保險公司，該法案帶來的變化會影響所有享有處方藥承保的聯邦醫療保險會員。首先2025年聯邦醫療保險會的重大變化：1.不再有D部分處方藥的承保缺口（「甜甜圈洞」）。2.降低D部分處方藥的自付金額上限。3.新的處方藥支付計劃。

承保階段週期在每個計劃年度的開始時重新開始，通常是1月1日。首先是取消處方藥承保缺口，也稱為甜甜圈洞，將在2025年被取消。

在整個計劃年度中會經歷不同的藥物承保階段。D部分處方藥將有三個承保階段（年度自付扣除金階段、初始承保階段、重額承保階段，見圖），每個階段將影響處方藥費用，這很重要。民眾也可能不經歷所有的階段。

在自付扣除金階段如果計劃包含處方藥自付扣除金，需要支付藥物的全部費用，直到達到自付扣除金的金額。然後，進入初始承保階段。

初始承保階段：需要支付聯邦醫療保險承保處方藥的定額手續費或共同保險，由計劃支付承保處方藥的其餘費用。當受保人支付總計達到$2,000（包括自付扣除金），將進入重額承保階段。

重額承保階段：和2024年一樣，在這個階段，計劃年度的剩餘時間內，將不需要為聯邦醫療保險承保的D部分處方藥支付任何費用。如果計劃還包含額外的處方藥承保，可能需要繼續支付這部分藥物的分攤費用。

在2025年新的D部分處方藥年度自付金額上限是$2,000。這比2024年有下降。2024年的承保處方藥自付金額上限是$8,000。

自付金額包括年度自付扣除金支付的所有費用、聯邦醫療保險承保處方藥所支付的定額手續費或共同保險。此外，保險計劃或第三方組織，如額外補助(Extra Help)、印第安人健康服務(IHS)、慈善機構、或符合要求的州藥物援助計劃(SPAPs)等，其支付的款項可能也可計入。保險計劃福利說明(EOB)將詳細說明，哪些費用可計入有上限的處方藥自付金額。

享有D部分處方藥承保的聯邦醫療保險會員，可以通過聯邦醫療保險處方藥支付計劃(Medicare Prescription Payment Plan)將處方藥自付費用分攤到整個計劃年度，每月進行支付。

如果對D部分的變化有任何進一步問題，歡迎致電聯合健康保險華語專線1-800-801-1900聽語障專線711或親臨聯合天普市資訊中心9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City。辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時。