華美假期「彩虹之國」南非10天 含機票$2599起

這個冬天，華美假期精心策劃南非 10天探索之旅，2月24日出發，僅此一團，20人小團包團，每人2599元加稅。

費用涵蓋國際與國內往返機票 、四星級酒店住宿、餐食、品酒體驗，以及門票、纜車票、船票等，真正做到一價全含，無任何隱藏費用。報名即日開放，截止日期為12月1日，早報名者更可享免費托運行李一件、劃座位和機票改期的專屬優惠。

冬日的寒冷總讓人嚮往溫暖的地方，而南非正是一個理想選擇。作為「彩虹之國」，南非以其壯麗的自然景觀與多元的文化魅力吸引著無數旅行者。從壯觀的桌山到迷人的花園大道，從神秘的好望角到溫馨的企鵝灘，這片土地擁有豐富的動植物群、怡人的氣候和多姿多彩的文化。有人說：「走過南非，就如同遊遍全世界。」這裡的每一處景致都蘊藏著令人驚嘆的故事。

報名熱線：626-340-4300，短信626-888-0430，Email:[email protected]辦公室：26060 Acero#213，Mission Viejo，CA 92691。

行程安排：企鵝灘、好望角、360度看桌山、海豹島、開普敦酒莊、花園大道、摩索灣、迪亞士博物館、齊齊卡馬國家公園、黃金之城約翰內斯堡、入住太陽城、坐觀光 車比林斯堡國家公園。運氣好的話可以看到著名的非洲5霸，大象、獅子、獵豹、非洲水牛、犀牛。即使看不見這些大型動物，活潑的羚羊沉默的角馬優雅的長頸鹿成群結隊的斑馬也是不虛此行。360度旋轉觀光纜車登上桌山，乘船出海尋找數千計的海豹蹤跡

行程中特別安排入住太陽城酒店，讓充裕的時間得以享受多樣化的娛樂活動；兩晚花園大道酒店的住宿，提供遠離喧囂的靜謐時光；開普敦的四星級酒店，則以舒適的設施提升整體度假體驗。