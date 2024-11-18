柏嘉金融投資的KraftPal新廠開幕 - 推動「美國製造」

柏嘉金融公司創辦人及董事會主席黃春華博士與加州州長代表剪綵

柏嘉金融公司控股的全球永續托盤解決方案領導者 KraftPal Technologies 公司於 14 日在加州 安大略市隆重舉行新廠開幕儀式。 這座先進的自動化工廠每年可生產150萬個環保瓦楞紙板托盤，標誌著物流業在減少碳足跡和實現永續實踐的一大飛躍。

KraftPal 控股股東柏嘉金融公司創辦人及董事會主席黃春華博士與加州州長代表、產業領袖及永續續發展倡議者共同出席活動，見證這項突破性技術如何推動物流業邁向更永續性的環保未來。

活動現場展示了 Palletonator 全自動生產設備的操作演示，讓與會者親眼見證 KraftPal 的全自動高效製造流程。 該設備每小時能生產數百個客製化瓦楞紙板托盤，重量比傳統木托盤輕80%，不僅降低運輸燃料消耗和成本，還提供卓越的減震性能與衛生標準，成為可以全面替代傳統木托盤的更環保、更衛生的選擇。

黃春華博士表示：我們致力於在美國製造，特別是在我們的家園加州。對KraftPal 的投資 與我們的核心理念完美契合：向透過尖端技術和產品對環境及其客戶產生深遠積極影響的投資組合公司提供堅定不移地支持。

秉持著「社會生態企業家」理念，黃博士帶領柏嘉金融實現以創新商業模式解決環境與社會問題的使命。 從新冠疫情 期間提出「快速檢測 、反覆檢測」的創新策略，並提供強大的技術和產品支持，到創立英諾奈米噴射技術公司應對全球對空氣淨化與消毒系統的需求，再到支持KraftPal 引領北美托盤產業轉型，黃博士的每項舉措都體現了永續發展的承諾。

工廠位於安大略南加州物流樞紐中心，可快速且有效率地服務美國及墨西哥 市場。美國總裁Martin Fishman 表示：透過環保解決方案徹底改變全球托盤產業的使命現已在美國全面落地，工廠將幫助企業實現永續發展目標方面發揮關鍵作用。憑藉創新技術和對可持續解決方案的不斷增長的需求，已準備好推動整個北美的供應鏈轉型。

KraftPal Technologies成立於2012年，目前業務遍及歐洲和中東，採用高速自動化系統生產耐用、輕量且可回收的瓦楞紙托盤。 其使命是提升企業在運輸和儲存貨物方面的性能、成本效益、永續性和效率。網址：www.kraftpal.com

Pasaca Capital Inc. 是一家總部位於美國加州的投資公司，致力於推動改善人類生活的創新技術與產品。其業務專注於醫療設備、製藥、TMT（科技、媒體與電信）、工業自動化和食品產業，投資組合與業務網路遍佈全球。堅持 ESG 投資理念，提倡「關懷人類，共建健康地球」，並促成多項創新發展。 這項使命也使公司創辦人兼董事長黃春華博士光榮入選「2024福布斯中國·最具影響力華人精英TOP 100」。更多信息可治：www.pasacacapital.com。