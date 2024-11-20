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洛杉磯車展 KIA美國發布5款新車型

洛杉磯訊

Kia美國將在2024洛杉磯車展上展示五款全新車型。此次車展將迎來多款Kia車型的亮相（見圖），包括引擎動力(ICE)、油電混合動力(HEV)、插電油電混合動力(PHEV)和電動車(EV)車型，這些車輛配備嶄新的設計元素、升級的性能以及Kia最新的連接技術。

Kia汽車近年來外型亮麗，屢獲大獎，其「Opposites United」對立統一的設計理念功不可沒，於2021年初在EV6 上首次亮相，隨後擴展至多款Kia新車型，並在最近EV3量產版的全球首發中再次呈現。而在未來，這一設計理念將融入Kia的所有新車型中。

Kia America營運長兼執行副總裁Steven Center表示在洛杉磯車展上，Kia將發佈五款全新車型，展示Kia在各個方面的積極推進。將揭開Kia屢獲殊榮的產品陣容中一些關鍵元素的面紗，相信消費者會對即將在展廳推出的車款感到驚喜。Kia的新聞發佈會預定於美西時間11月21日上午9:45舉行，消費者可以透過Kia.com觀看活動的直播。

總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被TIME評為2024年最具永續發展能力的公司之一。此外，Kia美國還擔任NBA和WNBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近775家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV*。

洛杉磯 NBA 加州

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