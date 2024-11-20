加州就業發展部 簡化線上失業申請

加州就業 發展部（簡稱EDD）推出了一個更方便的線上失業申請系統，減少了問題數量、簡化了專業用語，並提供更清晰的指引。

加州就業發展部(EDD)簡化版的線上失業保險 申請流程（見圖），這標誌著加州福利系統現代化進程中，又一重要里程碑，進一步提升了客戶的使用體驗。加州就業發展部總監Nancy Farias表示，正在簡化加州的失業保險申請程序，以更好地服務客戶，新的線上申請系統不僅更容易理解，還加快了申請流程，使用戶享受更便捷的服務。

失業保險計劃涉及眾多州和聯邦規定，因此被視為公眾福利計劃中較為複雜且容易引起混淆的一環。為了改善這一情況，就業發展部收集了用戶、員工和志願者的意見，以優化申請流程，提升用戶體驗，具體措施包括：為專業術語添加簡單易懂的解釋；澄清常見問題，解答申請人疑惑；調整問題順序以改善整體體驗；刪減部分問題，以精簡流程；將多數開放式問題替換為更具體的選項。

許多客戶對技術術語感到困惑，並錯誤地表示他們被「裁員」了，但可能是另有原因。這些不準確的答案導致付款延遲，因為EDD需要進一步核實資訊。 為解決這個問題，EDD現在清晰地定義了離職原因的相關用語，幫助客戶正確選擇符合自身情況的選項。

EDD也重新整理了申請流程，並修改了標題，以指導客戶完整填寫，確保獲取審核所需的所有資訊。此外，EDD 修改了一些較易引起混淆的問題，例如針對間歇性工作者的「您在哪個地方工作最久？」等問題，並將技術術語替換為更簡單明瞭的描述。 這些改進，加上其他優化措施，不僅幫助EDD更迅速地審核申請，還能縮短福利金的支付時間，加強客戶服務效率。