法訊║鄭博仁：亞裔美國選民的力量——淺談2024年美國大選及政治格局變遷【評論】

隨著2024年美國大選結果塵埃落定，主流社會的目光也隨之正轉向亞裔 美國人（AAPI）的選民，這個快速增長且多元化的群體因其顯著的影響力而成為焦點。根據今年選民的投票 結果不難看出，在全美範圍內共和黨 支持度上升的背景下，亞裔美國選民的意見和投票行為正日益成為影響政治格局的重要因素，他們的選票在關鍵州甚至左右了選舉結果，標誌著政治力量的轉移和一個社群的覺醒。

多元身份和政治偏好正在改變

亞裔美國人這一族群包含來自東亞、東南亞、南亞及太平洋島嶼的多元社會文化背景，這種多樣性構成了亞裔選民在政治選擇上豐富而獨特的視角。儘管亞裔選民傳統上傾向於支持民主黨，但隨著經濟需求和社會變遷，他們的政治取向正逐漸轉向共和黨。許多亞裔選民認為共和黨的經濟政策更符合實現美國夢的追求，特別是對那些經濟上成功的家庭而言，這種轉變愈加明顯。

經濟差異形塑不同的政治優先

根據皮尤研究中心的數據，亞裔美國人是經濟結構最為多樣化的族群之一，從高收入專業人士到低收入 工人，經濟背景的巨大差異使得亞裔選民在政治關注點上呈現多元。對某些亞裔選民來說，經濟穩定和財富積累是選擇候選人時的首要考量；而對於經濟處境相對不佳的亞裔群體，生活保障和社會支援則成為更迫切的需求。

這種經濟多樣性帶來了亞裔選民的分化，使得亞裔群體內部無法用單一政治訴求來概括。各族群的需求在一定程度上左右了他們的選票，顯示出亞裔選民的投票行為更複雜而多樣，並非單純的政黨支持。

反亞裔仇恨和社會覺醒

新冠疫情期間，反亞裔仇恨犯罪 的增加讓不少亞裔選民更積極參與政治，亞裔社群意識到加強聯盟、維護社會包容和反對仇恨犯罪的必要性。許多亞裔美國選民在選擇候選人時，也將公共安全和社會正義視為重要考量因素。這些事件也促使亞裔社群加強與其他少數族裔的合作，積極參與到為維護公平和安全而展開的政治行動中。

亞裔選民影響力的未來趨勢

作為共和黨籍亞裔民選官員，且剛剛參加洛杉磯縣亞凱迪亞市市議員競選並高票連任的鄭博仁(Paul P. Cheng)律師就表示，此次大選顯示出，亞裔選民的訴求範疇廣泛，從經濟繁榮到教育公平、社會安全，再到文化包容，這意味著政黨在與亞裔群體互動時必須採取敏銳的文化理解和實質性的政策支持。

與此同時，他也再次強調，亞裔美國選民的影響力在美國政治格局中日益顯著。這個多元而快速增長的群體不僅在選票上擁有實質性的決定力量，更在推動全國政策方向上扮演著重要角色。隨著政治格局的演變，亞裔美國選民的影響力隻會繼續上升，並成為美國政治生態中不容忽視的力量。