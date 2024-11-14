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中國女星商忆莎國際舞台嶄露頭角，獲好萊塢導演好評

洛杉磯訊
中國女星商忆莎接受洛杉磯媒體採訪
中國女星商忆莎接受洛杉磯媒體採訪

第20屆中美影展及中美電視節於洛杉磯盛大開幕，匯集了中美影視界的700餘位專業人士、政府官員和各界代表。今年電視節的主題為“至愛永恆，光影同行”，500餘部作品參評，進一步促進了中美影視文化的交流。在本次頒獎典禮上，中國演員葛優、於和偉、徐帆、馬麗、商忆莎等人憑藉出色表演獲得嘉獎，為中美影視的國際化發展書寫了嶄新篇章。

中國演員商忆莎與好萊塢《獅子王》導演、製片 Rob Minkoff
中國演員商忆莎與好萊塢《獅子王》導演、製片 Rob Minkoff

商忆莎在電影《雲霧女孩》中對角色「三兒」的出色詮釋獲得了突破獎。她為展現角色的內心情感，不僅剪短頭髮，還增重30公斤，力求真實呈現人物的複雜性。她的表演獲得了美國媒體和影評人的一致好評，稱讚她的表演細膩而真摯，使角色的層次感得以充分表達。商忆莎的表演技巧和敬業精神在美國媒體中引起了廣泛關注，美國影評人認為她不僅是一位實力演員，更是堅定追夢的藝術家。

演員商忆莎與《尖峰時刻》製片 Arthur Sarkissian
演員商忆莎與《尖峰時刻》製片 Arthur Sarkissian

在影展期間，商忆莎與知名導演、製片人Rob Minkoff（代表作《獅子王》）以及《尖峰時刻》製片人Arthur Sarkissian等合影留念，並與多位行業專家共同探討了中美電影市場的合作前景。

演員商忆莎與中美電影節委員奧斯卡獎、艾美獎得主 Richard Anderson
演員商忆莎與中美電影節委員奧斯卡獎、艾美獎得主 Richard Anderson

她表示，希望透過表演創作出更多具有感染力的角色，將熱愛傳遞給觀眾。多位好萊塢導演和製片人對她表達了合作意願，期待她在美國影壇有更多發展機會。

商忆莎來自中國浙江紹興，這座文化古城的氛圍滋養了她的表演功底，賦予她深厚的藝術底蘊。未來，她將繼續挑戰自我，為國際影壇帶來更多精彩作品。同時，中美影展將持續搭建兩國影視文化交流平台，讓更多優秀作品走向世界觀眾。

洛杉磯 好萊塢

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