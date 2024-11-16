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杉釦富遠紅外線足浴桶  11/23試用購買扣折100元

洛杉磯訊

你是否仍在用水泡腳？明知保養腳的好處，卻又深感用水泡腳的不便？現在，可以告別用水泡腳的煩惱。杉釦富公司推出長達9年的遠紅外線免用水足浴桶（見圖），現代科技與傳統養生巧妙結合，方便好用，效果加倍。

他們將於11月23日，上午10時30分至下午5時在工業市舉辦「感恩酬賓試用活動」，地址15438 Valley Blvd, City of Industry，為避免久等，可預約試用時間，預約電話：888-666-6048或650-999-0988。當天試用購買者，除了不用運費以外，SC-801基本款可享扣折100元。

杉釦富免用水足浴桶，是利用現代科技的遠紅外線來取代傳統的水，不僅事半功倍，並可以達到有許多用水泡腳而達不到的效果。經遠紅外線照射後的腿部，如同每天走路運動般，從足部血液循環開始變好，一直帶動乃至全身，血液循環變好，體熱就會增加，體寒手腳冰冷的人，自然能夠備感舒服，此外，體內溫度增加，對於免疫力、抵抗力也隨之提高，尤其，癌細胞低溫、怕高溫，適當的提高體熱，對身體的保健是非常有益處的。

由於人體微血管血液循環變好，淤堵造成的酸麻疼痛自然也能舒緩，此外，新陳代謝變好，對於糖尿症、心臟疾病的人容易腳水腫導致走路不便的情況，使用遠紅外線足浴桶，幫助下半身多餘水份代謝，雙腳變輕盈，走路自然好走。此款足浴桶不僅方便易用，訂時、訂溫、方便好用，更能有效舒緩天氣變化所導致各種健康問題，遠紅外線能夠深入皮膚，促進血液循環和細胞再生，從而改善身體狀態，減輕疼痛和疲勞。

外州讀者，如需獲得更多產品信息，可上官網www.shinecous.com或去電888-666-6048。

癌細胞 低溫 高溫

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