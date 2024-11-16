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保濟丸銷售全球 有疑問可聯絡美代理商

洛杉磯訊

當孩子出現腸胃不適、腹痛或水土不服等症狀時，許多父母會選擇給予保濟丸Po Chai Pills（見圖）進行緩解，通常在服用一兩次後症狀便會得到改善。

隨著年齡增長，保濟丸逐漸成為許多人隨身攜帶的常備藥品之一，無論居家或旅行都備有保濟丸，以應對偶發的腸胃不適。這顯示了擁有逾百年歷史的李眾勝堂保濟丸，其品牌理念與品質始終如一，堅守「關懷從未變改，可靠始終如一」的承諾。

李眾勝堂保濟丸歷史悠久，被廣泛視為純中藥腸胃護理的經典品牌，源於創辦人李兆基先生的「練藥丸，濟眾生」理念。保濟丸長期重視生產技術及品質的傳承，確保產品的療效穩定，並符合不斷提升的安全與衛生標準。該產品在香港生產，選用純中藥材，不含化學添加劑及西藥成分，保持傳統中藥的溫和特性，無副作用或刺激性，且不會引起便秘。此外，所有產品均需經過重金屬、農藥、微生物及有效成分含量的嚴格檢測，以確保符合國際中成藥標準。

保濟丸銷售網絡覆蓋全球，包括香港、中國、美國及東南亞等地，廣受歡迎，已成為許多人信賴的腸胃保健藥品。如有任何疑問，請聯絡全美總代理金峯進口Golden Summit Imports Inc.，電話：919-889-2859，[email protected].

香港 東南亞 檢測

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