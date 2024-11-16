洛杉磯車展11.22~12.1 體驗「城市駕駛」「電動車大道」

2024年洛杉磯 車展將於11月22日至12月1日在洛杉磯會展中心(LA Convention Center)舉行。這場為期十天的盛會，不僅是汽車業界的年度焦點，更是所有汽車愛好者的節日。

展會上將有多款新車在全球或北美首次亮相，並吸引數千位來自世界各地的車企高層、汽車專家等意見領袖，共同探討交流。此外，展會還提供試駕體驗、模擬賽車 、產業論壇講座和豐富的美食活動，讓車迷樂在其中。

今年的車展將再次為參觀者提供「城市駕駛」體驗，從駕駛者的角度欣賞洛杉磯市中心的景觀。展會將展示多種類型的車輛，包括電動車 、氫燃料電池車(HFCEV)和內燃機車(ICE)，並設有專為電動車和混合動力車設計的試駕賽道。由Ampure主辦的「電動車大道」(Electric Avenue)區域，提供約1英里長的試駕賽道，讓參觀者環繞洛杉磯會展中心，親身體驗多款電動車(EVs)的強大性能與駕駛樂趣。

對於汽車愛好者或計劃購車的消費者，洛杉磯車展提供零壓力的觀展環境。參觀者可以在輕鬆氛圍中欣賞各大品牌的新車型，方便對比不同品牌，滿足各種購車需求。

今年回歸的改裝車展區(The Aftermarket Garage)亦是一大亮點。參觀者將能欣賞到多款風格獨特的改裝轎車、卡車和摩托車，以及一系列豪華跑車與高端運動型車輛，讓車迷盡情大飽眼福。

對賽車與遊戲愛好者而言，今年的模擬賽車專區(SIM Racing)將備受矚目，配備先進的賽車設備，並呈現賽車電競比賽和虛擬現實的泥地拉力賽。此外，Mario Kart、Need for Speed等經典賽車遊戲亦提供免費試玩，讓參觀者享受競速樂趣。

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