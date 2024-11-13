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加聯泰平醫療網阿罕布拉市新醫護大樓開幕

洛杉磯訊

加聯泰平醫療網位於阿罕布拉市山谷大道上新醫護大樓日前舉辦盛大開幕活動，聯邦眾議員趙美心、超過300名加聯泰平醫療網會員、醫生和社區朋友們一同見證。

在精彩的舞獅表演和剪綵儀式。當天除了參觀加聯泰平新醫護大樓先睹為快之外，還有流感預防注射，紅藍卡健保福利資訊，免費的義診及 抽獎活動，與眾同樂，都大家滿載而歸！

加聯泰平醫療網共同創辦人及執行主席沈達朗醫師（Dr. Kenneth Sim）致詞時表示，這棟大樓是整體醫療服務的新概念，也是未來醫療模式的模範展示。他說原址是一個停車場，在疫情期間破土開工，因疫情耽誤了一年多，在團隊上下一心克服萬難，今天終於落成能夠提供會員及民眾最便利的醫療服務。

加聯泰平醫療共同創辦人林樹鴻醫生（Dr. Thomas Lam）介紹聯邦眾議員趙美心上台致詞，趙美心讚嘆新醫療大樓的創新、效率及便利並頒贈賀狀給加聯太平醫療網。

加聯泰平新醫護大樓，位於阿罕布拉市中心，交通方便，內有家庭科醫生、綜合專科、化驗所、藥局等提供一條龍服務。由講華、粵、英語的醫生帶領專業的醫療團隊為民眾服務，對會員和社區居民而言更是就近就醫一大福音！

加聯泰平醫療網致力於提供最佳的醫療護理，透過不斷在社區發展新的醫療大樓，提升醫護標準及效率來提供優質且以患者為中心的醫療服務。地址：1658 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 91803。更多資訊或詳情可電626-598-3331

趙美心 眾議員 疫情 阿罕布拉 紅藍卡

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