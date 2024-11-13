加聯泰平醫療網阿罕布拉市新醫護大樓開幕

加聯泰平醫療網位於阿罕布拉 市山谷大道上新醫護大樓日前舉辦盛大開幕活動，聯邦眾議員趙美心 、超過300名加聯泰平醫療網會員、醫生和社區朋友們一同見證。

在精彩的舞獅表演和剪綵儀式。當天除了參觀加聯泰平新醫護大樓先睹為快之外，還有流感預防注射，紅藍卡 健保福利資訊，免費的義診及 抽獎活動，與眾同樂，都大家滿載而歸！

加聯泰平醫療網共同創辦人及執行主席沈達朗醫師（Dr. Kenneth Sim）致詞時表示，這棟大樓是整體醫療服務的新概念，也是未來醫療模式的模範展示。他說原址是一個停車場，在疫情 期間破土開工，因疫情耽誤了一年多，在團隊上下一心克服萬難，今天終於落成能夠提供會員及民眾最便利的醫療服務。

加聯泰平醫療共同創辦人林樹鴻醫生（Dr. Thomas Lam）介紹聯邦眾議員趙美心上台致詞，趙美心讚嘆新醫療大樓的創新、效率及便利並頒贈賀狀給加聯太平醫療網。

加聯泰平新醫護大樓，位於阿罕布拉市中心，交通方便，內有家庭科醫生、綜合專科、化驗所、藥局等提供一條龍服務。由講華、粵、英語的醫生帶領專業的醫療團隊為民眾服務，對會員和社區居民而言更是就近就醫一大福音！

加聯泰平醫療網致力於提供最佳的醫療護理，透過不斷在社區發展新的醫療大樓，提升醫護標準及效率來提供優質且以患者為中心的醫療服務。地址：1658 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 91803。更多資訊或詳情可電626-598-3331