您的聯邦醫療保險D部分處方藥承保將發生的變化

《降低通貨膨脹 法案》常見問題解答

聯合健康保險希望為您提供可靠的信息，幫助您應對在2025年影響到聯邦醫療保險 整個行業的處方藥承保變化。我們努力幫助您獲得順暢無阻的聯邦醫療保險體驗。請閱讀下文，幫助解答您對這些變化可能產生的疑問。

什麼是《降低通貨膨脹法案》（IRA），為什麼這個法案很重要？

《降低通貨膨脹法案》(IRA)在2022年簽署成為法律。無論投保哪家保險公司，該法案帶來的變化會影響所有享有處方藥承保的聯邦醫療保險會員。

2025年聯邦醫療保險會有哪些重大變化：

•不再有D部分處方藥的承保缺口（「甜甜圈洞」）

•降低D部分處方藥的自付金額上限

•新的處方藥支付計劃

取消處方藥承保缺口

承保階段週期在每個計劃年度的開始時重新開始，通常是1月1日。

處方藥的承保缺口，也稱為甜甜圈洞，將在2025年被取消。作為您D部分處方藥福利 的一部分，您的D部分處方藥將有三個承保階段：年度自付扣除金階段, 初始承保階段, 重額承保階段。承保缺口階段(也稱為甜甜圈洞)，將在2025年被移除。

每個階段是如何定義的？

在整個計劃年度中，您可能會經歷不同的藥物承保階段。D部分處方藥將有三個承保階段（年度自付扣除金階段, 初始承保階段, 重額承保階段），請您務必瞭解每個階段如何影響您的處方藥費用，這很重要。您可能不經歷所有的階段。

自付扣除金階段：

如果您的計劃包含處方藥自付扣除金，您需要支付藥物的全部費用，直到達到自付扣除金的金額。然後，您將進入初始承保階段。

初始承保階段：

在這個階段，您需要支付聯邦醫療保險承保處方藥的定額手續費或共同保險，由計劃支付承保處方藥的其餘费用。當您或您的代表支付總計達到 $2,000（包括自付扣除金），您將進入重額承保階段。

重額承保階段：

和2024年一樣，在這個階段，您在計劃年度的剩餘時間內，將不需要為聯邦醫療保險承保的 D部分處方藥支付任何費用。如果您的計劃還包含額外的處方藥承保，您可能需要繼續支付這部分藥物的分攤費用。

新的自付金額上限

新的 D部分處方藥年度自付金額上限是多少？

在2025年，聯邦醫療保險承保處方藥的自付金額上限是$2,000。這比2024年有下降。2024年的承保處方藥自付金額上限是$8,000。

哪些費用可計入有上限的處方藥自付金額？

您為年度自付扣除金支付的所有費用，以及您為聯邦醫療保險承保處方藥所支付的定額手續費或共同保險，都可計入該自付金額。此外，您的計劃或第三方組織，如額外補助（Extra Help）、印第安人健康服務（IHS）、慈善機構、或符合要求的州藥物援助計劃（SPAPs）等，其支付的款項可能也可計入。要獲得更多信息，請參閱您的計劃文件。

您的計劃福利說明（EOB）將詳細説明，哪些費用可計入有上限的處方藥自付金額。

聯邦醫療保險處方藥支付計劃（Medicare Prescription Payment Plan）

聯邦醫療保險處方藥支付計劃是什麼？

享有D部分處方藥承保的聯邦醫療保險會員，可以通過這一計劃，將處方藥自付費用分攤到整個計劃年度，每月進行支付。

聯邦醫療保險處方藥支付計劃適合我嗎？

如果您有高額的D部分承保處方藥費用，在9月前將達到$2,000的年度自付金額上限，並希望在全年內分攤支付您的D部分費用，那麼這個計劃可能適合您。

如果您屬於以下情況，聯邦醫療保險處方藥支付計劃可能不適合您：

• 您每年的D部分承保處方藥費用較低，而且每月費用大致相同

• 您的支出不太可能達到$2,000的年度自付金額上限

• 您符合資格獲得額外補助（Extra Help）或其他幫您節省D部分處方藥費用的政府項目。

聯邦醫療保險處方藥支付計劃如何運作？

如果您選擇加入該支付計劃，您在藥房配取D部分承保處方藥時，不需要向藥房支付費用。相應的，您的計劃將支付該費用，並向您發送每月賬單。

誰將發送賬單來收取費用？

費用將由保險公司寄送賬單來收取。

我必須加入聯邦醫療保險處方藥支付計劃嗎？

不是必須。加入聯邦醫療保險處方藥支付計劃不是強制性的，並且，可能並不適合所有人。

我對D部分處方藥承保的變化仍然有困惑。我可以向誰諮詢，來獲得更多信息？

如果您對D部分的變化有任何進一步問題，歡迎致電聯合健康保險華語專線1-800-801-1900聽語障專線711或親臨聯合天普 市資訊中心9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City。辦公時間：週一至週五，上午9時至下午5時。