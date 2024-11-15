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福全健保辦健檢、抽獎 感謝2.8萬名會員

洛杉磯訊
從左至右：Martina Lee Strickland（李小珍）首席增長官、Erin Ramsey（艾琳·拉姆齊）首席運營官、Eric Chan福全健保聯邦醫療保險福利顧問。
從左至右：Martina Lee Strickland（李小珍）首席增長官、Erin Ramsey（艾琳·拉姆齊）首席運營官、Eric Chan福全健保聯邦醫療保險福利顧問。

Clever Care Health Plan Inc.（福全健保「Clever Care」）是一家領先的Medicare優勢計劃，日前他們與當地社區非營利組織、專屬供應商和服務提供者合作，在鑽石吧舉辦了一場會員感謝活動。這些活動是向福全健保會員表達謝意的一種方式，同時也可以促進提升不同文化社群的健康和福祉。

這些活動將為會員提供一個互動平台，讓他們與福全健保的團隊互動，慶祝他們邁向更加健康的旅程。讓會員瞭解福全健保2025年3個Medicare優勢計劃各自的福利，獲取享受最大福利的小妙招，並與福全健保團隊會面，參觀由福全健保的合作夥伴主辦的宣傳桌，並參加一些健康篩檢和抽獎。

福全健保幫助其會員瞭解他們的福利以及如何使用這些福利。福全健保願意為其會員提供獲得優質醫療保健所需的資源和知識。

福全健保首席成長官李小珍（Martina Lee Strickland）於會中表示：「我們的會員答謝活動是直接與社區互動的絕佳方式，活動充分融入豐富且充滿活力的文化背景，使這樣的活動更貼心。另外，我們很高興與我們的會員一起慶祝，同時為他們提供寶貴的工具來掌控他們的健康。我們希望這些答謝活動不僅僅是提供有價值的醫療保健資訊，它還會為會員提供相互聯絡以及與我們團隊聯絡的機會，這是我們表達感謝的方式，我們期待我們的會員親臨並一同慶祝。」

福全會員現有2萬8000名，去年1萬2000名會員，增長幅度一倍有餘，主要是會員口口相傳推薦。尚未加入的朋友在12月7日之前都可到福全中心諮詢計畫轉換。福全有900個直接簽約的中醫師，且17秒就能接通客服電話，會員有任何問題都可以撥打。且會定期舉辦會員活動。

福全健保提供優質、實惠、注重全面健康的Medicare計劃。該公司以透過尊重和提升其服務社區的文化價值，來消除醫療保健障礙，並以此為榮。福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法與西方醫學的創新對抗療法相結合。福全健保深知，對一個人來說，除了健康之外，還有很多的事情要去做。

想瞭解有關福全健保健康計劃的更多資訊，可上網Zh.CleverCareHealthPlan.com，或去電：833-388-2482 (TTY:711)了解更多。

健保 福利 鑽石吧

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