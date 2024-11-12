國泰銀行基金會宣佈2024年獎學金得主

2024年國泰銀行基金會獎學金20位獲得者

國泰銀行基金會宣佈2024 年國泰銀行基金會獎學金的20名獲獎者。今年的獎學金項目共收到720份申請，比去年的533份申請增加了35%。值得注意的是，超過29%的獎學金申請者將是家裡第一個上大學的學生，90%的獎學金申請者是少數族裔。

國泰銀行基金會的項目管理機構亞太社區基金盡職盡責地將候選人人數篩減至487名資質優異的候選人。隨後，國泰銀行團隊成員組成的志願者們對這些候選人進行審核和評估，最終選出了20名獲獎者。

國泰銀行基金會獎學金已成為致力於積極影響社區教育的標誌。每位獎學金得主將獲得2,500美元作為追求高等教育目標時的學費資助。

2024 年國泰銀行基金會獎學金得主包括：加州 Alan Zeng、Ania Saucedo Cedillo、Annie Cai、Yanfen Lin。伊利諾伊州Aarya Drover、Alice Jiang。馬里蘭州 Aarju Karki、Yaa Ofori-Appiah。麻薩諸塞州Aileen Lopez-Merida、Jessica Li。內華達州Isaac Briones、Rochelle K-Ahwireng。新澤西州 Derek Cho、Martin Bassett。紐約州 Bianna Chen、Sylvia Tai。德克薩斯州Sara Essa、Sebastian Rico。華盛頓州 Alvin Sung、Shilten Kenzhegazy。

國泰銀行基金會主席Deborah Ching表示，獎學金得主代表了多個領域的廣泛人才。他們都有共同的動力，為自己的社區和這個國家做出積極的貢獻。國泰銀行基金會很榮幸能夠支持這些傑出個人追求他們的教育和職業目標。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監Nancy Tarr 表示，國泰銀行很榮幸為優秀學生提供這些獎學金，作為對未來的投資 。今年的獎學金金額增加至 2,500 美元，為這20位值得嘉獎的社區領袖的願望提供額外支持。祝福他們在教育之旅中取得成功。

國泰銀行基金會獎學金持續成長，每年都積極影響著品學兼優的並對學生的生活。這反映了該基金會堅定不移地致力於投資我們社區的未來領袖，助力他們實現夢想、回饋社會。

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。了解更多信息，請瀏覽cathaybankfoundation.org。