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「樂活50加」11/16免費流感、新冠疫苗接種 再贈好禮

洛杉磯訊

樂活50加(Happy 50 Plus Foundation)再次獲得美國全國區域老齡機構協會(USAging)頒發的新冠和流感疫苗接種計畫資助。

「樂活50加」公益基金會首席執行官兼共同創辦人李兆平(Amanda Lee)表示，該經費來自美國衛生部社區生活管理局(U.S. Administration for Community Living)，由於我們在2023年為超過2,200名華裔、非裔中老齡族群和殘疾人士接種了疫苗，取得了出色的成果，因此我們今年很榮幸再次受USAging邀請，繼續幫助在社區推廣這項有意義的的工作。

李兆平也表示，流感的最高高峰月是每年的2月，其次是12月。 因此，現在是接種流感疫苗的最佳時機。除了流感病毒外，其他幾種呼吸道病毒也會在流感季節傳播，因此，也請考慮接種新冠疫苗。

「樂活50加」將於11月16日星期六，早上10時至下午2時舉辦免費疫苗接種（見圖）。預約報名可優先接種，需帶駕照或護照和醫保卡。65歲以下接種疫苗，每位接種疫苗的人將收到10元的禮卡及禮物和掛曆，65歲以上打新冠疫苗可得20元禮卡，流感疫苗10元，總共30元，再送德成行感恩禮品和2025掛曆。65歲以上兩人同行可安排接送車。地點3477 Fletcher Avenue #C, El Monte。預約鏈接bit.ly/h50p-vaccine2024，或去電1-800-881-3466。

了解更多詳情或不想錯過參加未來活動的機會，可關注「樂活50加」官網www.happy50plus.org。

流感疫苗 駕照 華裔

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