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銀髮樂齡生活展/SCAN長康健保打造老年人慢性病患特殊需求

洛杉磯訊

主講人：伍可欣（Michelle Ng）

講　題：深入探討SCAN 2025年健保計劃

「2024東區銀髮樂齡生活展」當天下午，SCAN長康健保（Senior Care Action Network）Health Plan的華語服務代表伍可欣（Michelle Ng）將向民眾演講介紹該公司健保計劃的最新福利與特色。

伍可欣表示，SCAN是一家專為老年人設計的非營利性醫療保險計畫，公司擁有超過40年的歷史，總部位於長堤市。通常聯邦紅藍卡（Medicare）只涵蓋A和B部分（住院和門診），而SCAN提供的多種HMO健保計畫涵蓋Medicare Advantage（或稱優勢計畫，即紅藍卡C部分及處方藥D部分），針對老年人特別設計，包括眼科、牙科、交通服務、居家護理、針灸推拿等，另外還有針對於糖尿病、心臟病等慢性病患者的特殊需求計畫。對於出國探親的華人家庭，SCAN的計劃還提供全球緊急醫療服務，涵蓋了美國內外的急診醫療需求。

除此之外，SCAN的部分健保計畫還提供該行業少見的額外福利，例如B部分保費退還、每季度的非處方用品津貼（可用於在CVS獲取食品雜貨）等。伍可欣特別提到，SCAN的專業服務團隊能用國語、粵語等多種語言提供服務，方便華人客戶隨時尋求協助。

伍可欣並特別介紹了SCAN Allied(HMO)計劃。這是一項針對不同文化需求量身訂做的全面Medicare Advantage 計劃。讓你更輕鬆地享受Medicare福利。它旨在滿足會員首選的健康和保健需求，透過值得信賴的醫師合作夥伴以母語提供護理、服務和禮賓式支援，並提供全面的福利和靈活的津貼幫助你節省開支。

SCAN Allied (HMO)計劃提供：$0月繳計劃保費、$0主治醫生就診、$0無限次針灸、$2,000靈活津貼用於牙科服務，並提供一個更廣泛的EPO牙醫網絡，還有更多其他福利。

SCAN目前獲得聯邦政府的4.5星評級，也是少數被評為高品質的健保計畫之一。伍可欣表示，高星級評級意味著SCAN在醫療服務和客戶滿意度上表現優異，使SCAN能從政府獲得更多資源來提升服務品質。伍可欣提醒，今年10月15日至12月7日為紅藍卡的年度換保期，符合資格的老年人可以利用這段期間更換或加入新的計畫，並於2025年1月1日起生效。

健保 福利 紅藍卡

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