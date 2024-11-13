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銀髮樂齡生活展/南加州大學亞凱迪亞醫院長者居家防跌 提升行動力

洛杉磯訊
USC Arcadia Hospital。
USC Arcadia Hospital。

主講人：Shanny Lu（物理治療師）

講　題：長者專屬居家運動 提升行動力與平衡 減少跌倒風險

USC Arcadia Hospital（南加州大學亞凱迪亞醫院）為此次活動特別設計了一場針對年長者的居家運動講座，旨在提升行動力、增強柔軟度，並減少跌倒風險。此次講座由物理治療師Shanny Lu主講，時間為上午11:10至中午11:50。

作為本次活動的白金贊助，USC Arcadia Hospital特別邀請專業物理治療師為長者設計一套簡單且實用的居家運動。在這場互動式講座中，治療師將示範如何在舒適的居家環境中透過簡單的運動提升行動力和靈活性，以減少跌倒風險。

跌倒預防對於老年人的健康至關重要，本次講座將涵蓋保持平衡和增強力量的實用技巧，讓參加者學會如何在日常生活中輕鬆進行這些運動，進而保持活躍並提升獨立生活能力。這場講座適合長者、照護者，以及任何希望透過安全、簡便運動改善健康的人士參加。

此外，USC Arcadia Hospital提供的門診物理治療服務，由持證且經驗豐富的專業臨床醫師主理，針對各種身體障礙制定個性化的護理計劃。服務包括按摩、光療、超聲波、治療性運動及居家運動計劃等。

USC Arcadia Hospital在此次活動攤位也特別提供營養諮詢，幫助民眾解惑，並提供專業建議，針對日常飲食、營養問題等提供解答。例如，血糖較高的民眾可以選擇哪些食物，如何調整飲食以維持健康。此外，現場也有中文翻譯協助，確保每位民眾都能理解並得到所需的資訊。

如需更多信息或預約，可去電(626)574-3630。

醫生為患者提供背部問題的諮詢——物理治療概念。
醫生為患者提供背部問題的諮詢——物理治療概念。

加州大學 亞凱迪亞 南加

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