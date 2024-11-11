小雅屋推感恩節蛋糕、台灣知名品牌海邊走走蛋捲

感恩節即將到來，是親朋好友相聚的日子。小雅屋在此佳節推出感恩節蛋糕（見圖），凡於11月20日前預訂均可享10%優惠。日前更引進台灣知名品牌「海邊走走」各式蛋捲，增添產品的多樣化，歡迎至各店選購。

在洛杉磯 擁有多家分店的的小雅屋烘焙名品成立於1996年，至今已屆滿28年，成立之初以台式麵包為主，每天一早熱騰騰出爐各式新鮮麵包，提供道地、傳統的麵包、西點及蛋糕，不論喜慶宴會或伴手禮，都是消費者的首選。選用好的食材，用好的原料製作出美味且價格實惠的產品，是小雅屋堅持不變的經營原則。

每逢佳節的到來，JJ小雅屋為因應節景，均精心設計符合節日的各種蛋糕。有著精緻的造形外，在口味上更迎合了消費者的需求。今年的感恩節小雅屋特別推薦；堅果焦糖蛋糕、水果嘉年華丶南瓜乳酪塔、栗子慕斯、芒果慕斯、提拉米蘇等，各個都具有著感恩的氣氛，讓家人或朋友團聚時更增佳節歡樂。

小雅屋表示：我們不只是麵包店，為了方便消費者，我們不斷地開發新的產品線，增加新的種類，以迎合消費者的口味及喜愛。例如：增加了早餐；午餐類有各種套餐，是上班族的喜愛菜式。

天普 市店除原有的台式菜色外，更增加了午晚餐的江浙菜，道道美味。

小雅屋各分店：天普市店電話626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.；工業市店電話626-965-1388，地址18558 Gale Ave.；哈岡店電話626-333-1278，地址18542 Halliburton Rd.；羅蘭岡 店電話626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.；亞凱廸亞店電話626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave.；托倫斯店電話310-328-6688，地址2370 Crenshaw Blvd.。