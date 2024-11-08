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金博士牙科27年經驗 專精植牙 一年保固

羅蘭岡訊
3D CT全口掃描儀。
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Dr. Kim's Dentistry金博士牙科，超過27年植牙經驗，所有治療都由院長親自主理， 完整術前規劃，嚴選高品質植體，高科技醫療設備，嚴格感染管控，一年植牙保固。採用細胞再生補骨技術PRF加速傷口癒合降低感染率，減少患者的痛苦，達到最佳效果。

金院長植牙超過1萬8千多例，經驗豐富，專精各種失敗的植牙，為眾多具有挑戰性的牙科病例提供了解決方案。 所有這些專業領域的專業知識使金院長成為一名優秀牙科醫生，豐富的經驗 ，可以滿足不同患者的需求包括種植手術、根管治療、牙齒矯正、牙周手術、美容牙科和普通牙科。

金院長的手術還包括鼻竇提升術、諮詢和搶救失敗的植牙病例，並為眾多具有挑戰性的牙科病例提供了解決方案。 

該診所提供最好的一站式牙科治療，金院長介紹了當天然牙齒受到細菌感染時，牙齒的神經就會受到感染。 如果不及時治療，感染可能會擴散到牙齦和顎骨，導致劇烈疼痛。患者可能需要根管治療的一些跡象是：持續的牙齒疼痛，對冷熱敏感，吃東西的時候疼，牙齦腫脹，感覺鬆動等，建議進行根管治療，及時保存天然牙，避免拔除。 

金院長表示，如果失去了一顆或多顆牙齒，建議種植牙來替代天然牙齒的功能。種植牙手術涉及將人造鈦牙根植入上頜骨和下頜骨。 一旦在手術後3至6個月放置了基台支撐的牙冠，就可以輕鬆地咀嚼食物並自信地微笑。

該診所專精，固定及活動假牙、人工植牙、牙齒美容、根管治療、蛀牙治療、洗牙拔牙、補牙，當日拔牙植牙一次完成。

接受PPO牙科保險，電話626-810-2782，地址19250 Colima Rd. Rowland Heights, CA 91748。可上網www.kimsdentistry.com。

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