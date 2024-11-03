Covered California 推出「讓我們來分享健康」活動 並提供破紀錄的財務補助

今天，Covered California 啟動了 「讓我們來分享健康（Let's Talk Health）」活動，並展開了 2025 年的公開投保登記期。從今天開始到 2025 年 1 月 31 日的公開投保登記期，是加州民眾可以登記、續保或選購新健保 計劃的時候。

自 2014年健保交易市場開幕以來，已有超過 590萬加州民眾通過 Covered California 購買健康保險 ，其中包括目前已登記的將近 180 萬人。

這是「患者保護與平價醫療法案」（Patient Protection and Affordable Care Act）實行後的第 12 個公開投保登記期，該法案已協助數以千萬的美國人獲得健康保險，現在又有「降低通漲法案」（Inflation Reduction Act）進一步擴大和增加對消費者的財務補助。加州的強化版費用分攤減免計劃將於 2025 年向所有 Covered California 的投保人提供，使加州民眾更能夠負擔起保險費用。

紐森州長表示：「我們正透過為更多加州民眾提供更多承保機會和優質的醫療服務，最大限度地發揮平價醫療法案的作用。降低數百萬加州民眾的自付費用是為所有人創造一個更健康的加州的重要一步。」

隨著本次公開投保登記期的展開，Covered California 即創下最高紀錄的登記人數和本州有史以來最低的無保險率。「讓我們來分享健康」活動將著重於健康意識的普及，目標是簡化獲得健保的程序，消除一些已知的障礙，幫助本州內尚未獲得健保者，包括那些最近才符合參加 Covered California資格的人。

在 2025 年，由於聯邦保費 補助的加強、加州的費用分攤減免計劃，以及童年抵達者暫緩驅逐辦法（DACA）的受益人開始獲得健保，將有更多加州民眾有資格獲得 Covered California 所提供，史無前例的財務補助。

2025 年為加州民眾帶來破紀錄的財務補助

紐森州長和加州立法機構已為 2025 年的加州費用分攤減免計劃注入強心針，將州政府的撥款增加至 1.65 億美元。因此，所有收入高於聯邦貧困水平 200% 的加州民眾 (單人為 $30,120，四人家庭為 $62,400)，現在都有資格參加「Enhanced Silver 73」計劃。該計劃沒有自付額，自付費用更低，而收入低於聯邦貧困水平 200% 的加州民眾將繼續享有更高的福利。

該計劃在 2024 年降低了 800,000 多名 Covered California 消費者的非專利藥品費用和就診共付額，並減少了其他自付費用，現在處於聯邦貧困水平 200% 以上的所有投保人都可享受這些福利。

Covered California 執行總監 Jessica Altman 表示：「有了加州強化版的費用分攤減免計劃，我們許多消費者將有更多可負擔的選項，他們應該對比和選購最適合自己和家人的健保計劃。我們也希望每一位尚未投保的加州民眾知道，我們正在努力使健康護理更加經濟實惠，更加容易使用。這項改變將進一步減少獲得健康護理的財務障礙，並簡化購買健保的程序。」

無保險率雖創歷史新低，但仍有130 多萬人尚未投保

根據聯邦數據，公開投保登記期開始時，加州的無保險率即創下歷史新低的 6.4%。自 2013 年 Covered California 首次公開投保登記以來，加州的無保險率已從 17.2% 降至 2023 年的 6.4%，這是平價醫療法案實行以來全美各州中降幅最大的百分比。

圖1：加州無保險率在 2023 年達到歷史新低

加州民眾繼續以歷史性的速度登記投保。在南加州 — 洛杉磯縣、河邊縣、聖伯納迪諾縣和橙縣 — 過去四年的登記人數增加超過 21%，目前這四個縣已有 863,000 多名加州民眾登記投保。

但加州大學 洛杉磯分校健康政策研究中心 （UCLA Center for Health Policy Research）所建立的模型「加州保險市場模擬」(California Simulation of Insurance Markets, 簡稱CalSIM) 所提供的最新資料也顯示，有保險與無保險者之間仍存在重大差距。CalSIM 估計，有將近 130 萬名居住在全州各地的無保險者，他們有資格通過 Covered California 獲得補助（591,000 人），或是有資格獲得 Medi-Cal 保險（675,000 人）。

圖 2：近 130 萬未投保的加州民眾有資格獲得財務補助

如果他們登記投保，符合補貼資格的 591,000 名未投保的加州民眾將獲得可觀的財務補助，從而降低他們每月的健康保險保費。

在南加州，有 632,000 名未投保的民眾符合 Covered California 補助 (280,000 人) 或免費 Medi-Cal 保險 (352,000 人) 的資格。

Covered California 的研究顯示，23% 的現有消費者如果保持目前的健保計劃，他們在2025 年的每月保費將為 0 美元，比起今年有 20% 的躍升。將近 90% 的 Covered California 投保者會獲得財務補助。目前有三分之二的 Covered California 消費者有資格以每月 10 美元或更低的費用獲得全面的健康保險，將近一半人可以此價格獲得全面的銀級計劃。

圖 3：大多數 Covered California 消費者有資格享受每月 10 美元或更便宜的健保計劃

「讓我們來分享健康」宣傳活動

研究顯示，許多加州民眾並不了解 Covered California 的實際作用、健康保險的運作方式或如何將其計劃福利最大化。這種保健意識的缺乏可能導致個人不去參加健康保險。

為促進保健意識並為消費者提供更多資訊，Covered California 的「讓我們來分享健康」活動包含一套彰顯文化洞察力的新材料和更簡化的語言，以揭開健康保險的神秘面紗，並為消費者提供資訊，解答他們對基本知識的疑問。通過與加州大學三藩市分校的健康知能專家 Dean-David Schillinger 博士合作，Covered California 正在以最大力度利用基於實證的方法來支持消費者教育。

Altman 表示：「我們希望化繁為簡，釐清混淆，讓每個人都能講究健康 — 不論他們的語言、族裔、地理位置或收入如何。這種理解將有助所有消費者建立信心參加並開始使用他們的健康保險。」

母語非英語人士對有關 Covered California的協助和資訊需求尤為迫切。根據加州大學洛杉磯分校的加州健康訪問調查 (CHIS) 的數據，約有 200 萬加州民眾英語能力有限，而他們沒有保險的可能性是其他人的兩倍以上。

Covered California 隨後也推出了提供多種語言資源包括英語、西班牙語、中文（繁體和簡體）、韓語、越南語和波斯語的「Let’s Talk Health」網頁，為消費者提供數位資訊選項。

Covered California 正通過與加州圖書館 及加州各地的地方圖書館合作，推動這項活動並擴大其教育新資源的覆蓋範圍。圖書館將存放新創建的語言和文化適切資源，並舉辦教育研討會，讓消費者提出問題，認識健康保險以及 Medi-Cal、Covered California 和其他保險選項之間的區別。

加州圖書館館長 Greg Lucas 表示：「加州圖書館是社區的支柱，為數以百萬不同年齡的人士提供資訊、計劃和社區聯繫。加州圖書館代表全州 1,027 家地方圖書館，期待與 Covered California 合作，將消費者連結到他們所需的資源和途徑，幫助他們找到合適的健康保險。」

在公開投保登記期期間，Covered California 將於全州各地傳遞其健康知能訊息，並在公共圖書館舉辦一系列的啟動活動。

圖書館為全州各社區提供資源，包括如何登記投保的資訊。其餘的啟動活動將於以下地點舉行：

雷丁: 11 月 19 日在 Redding Library

三藩市：11 月 20 日在 Main Library

聖地亞哥：11 月 22 日在 City Heights Library

給 DACA 受惠者的保障

另外，由於拜登-哈里斯政府修改了規則，從 11 月 1 日起，DACA 受惠者將有資格在 2025 年登記 Covered California。據估計，加州將有約 40,000 名 DACA 受惠者符資格獲得健保。Covered California 還將從 11 月 1 日起為 DACA 受惠者提供一個特別註冊期，允許他們除了可以登記 2025 年的保險外，還可以登記 12 月份的保險。

登記投保簡單容易

消費者可以訪問 CoveredCA.com 了解更多有關他們的選項，他們可以輕鬆地查看是否有資格獲得財務補助，以及他們所在地區的保險選項。有興趣了解其保險選項的人士也可以：

從全加州 14,000 多個獲認證的代理機構和社區組織中，以各種語言通過電話獲得免費、保密的協助，這些機構能夠以消費者慣用的任何語言或方言提供免費、保密的協助。

讓一位認證的登記員給他們打電話，提供免費協助。

致電 (800) 300-1506 給 Covered California。

選擇健保計劃並為 2025 年全年投保的截止日期為 12 月 31 日。

Covered California簡介

Covered California是讓加州民眾能夠從頂級保險公司獲得可負擔和高品質的保險的本州健康保險市場。唯有通過 Covered California，符合條件的個人可獲得按比例增減的財務援助以減低保費。然後，消費者可對比不同的健保計劃，按照自己的需求和預算選擇最合適的一個。一些消費者視乎其收入可能有資格參加低成本或無成本的 Medi-Cal 計劃。

Covered California 是州政府的一個獨立分部，其工作是使健康保險市場為加州消費者服務。它由州長和立法機構任命的五人委員會監督。有關 Covered California 的更多訊息，請訪問 www.CoveredCA.com。