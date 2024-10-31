福全健保 (Clever Care) 2025 年年度選擇期 (AEP) 以強大的領導力、財務成長和新的品牌標識開始，為美籍亞裔人士賦權

從左到右：首席成長官Martina Lee Strickland、總裁Richard Greene、董事會主席兼執行長 Karen Johnson、首席營運官Erin Ramsey、首席行銷官Khaliq Siddiq

福全健保 憑藉140多年的綜合醫療保健經驗、雄厚的財務支持以及全新的品牌標識，開啟了2025 年年度選擇期 (AEP)，該品牌標識符合其為特定人群提供具有文化敏感性的聯邦醫療保險 優勢 (Medicare Advantage) 計劃的使命。此次品牌更新凸顯了福全健保致力於將全面的東西方醫療保健解決方案與悠久的文化傳統相結合，幫助會員實現獲得更好的健康結果。

董事會主席兼執行長，凱倫·約翰遜 (Karen Johnson) 和總裁，理查德·格林 (Richard Greene) 在此次增長居功至偉。約翰遜在 Centene、Cigna 和 United Healthcare 等公司擁有超過35 年的領導經驗，加上格林的財務和營運專業知識，對福全健保的快速擴張發揮了重要作用，會員人數超過 28,000 名，收入逐年穩定增長 — 所有這些旨在提升公司所服社區的水平。

福全健保的品牌更新凸顯了這些承諾，融合了錯綜複雜的亞洲風格紋理和文化象徵性的靛藍顏色，向福全健保會員的豐富傳統致敬，同時代表著力量、尊嚴和信任。這種視覺演變擴展了公司的使命，為會員提供既現代又深入扎根於文化傳統的醫療保健服務。

福全健保首席成長官，李小珍 (Martina Lee Strickland)，說「我們的品牌體現了我們與會員建立真誠聯繫的使命。我們的口號是『健康養生，以您為本』，體現了我們的健康計劃在結合東西方醫療保健和文化方面的理念。我們的目標是提升和慶祝我們會員獨特的文化健康目標和真實的體驗。在對文化敏感照護的堅定承諾的引領下，福全健保及其會員共同努力，展望實現獲得更好的健康成果。」

作為南加州 發展最快的 Medicare 優勢計劃之一，福全健保腳踏實地繼續取得成功。煥然一新的品牌將進一步凸顯了公司的使命，即提供個人化、文化敏感的照護，確保會員獲得所需的醫療保健，符合他們的文化認同與長期健康目標。

福全健保總部位於 Huntington Beach， Clever Care Health Plan, Inc是一項 Medicare 優勢計劃，提供優質、實惠、注重全面健康的 Medicare 計劃。該公司以透過尊重和提升其服務社區的文化價值，來消除醫療保健障礙，並以此為榮。 福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法與西方醫學的創新對抗療法相結合。福全健保深知，對一個人來說，除了健康之外還有很多的事情要去做。

要瞭解有關福全健保健康計劃的更多資訊，可上網 Zh.CleverCareHealthPlan.com。