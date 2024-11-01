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OSIM uDeluxe Max按摩椅 黑五限時僅2999元

洛杉磯訊

OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅（見圖）專為現代都市人的忙碌生活打造，結合按摩科技和人體工學設計，提供全方位的舒壓體驗。多種按摩模式包括全身放鬆、肩頸護理、腰椎舒緩以及腿部按摩，能夠針對長時間工作或久坐的疲勞，深層放鬆全身肌肉，幫助緩解壓力、恢復活力。OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅帶來如專業按摩師般的精準按摩，成為都市人居家放鬆的首選。

OSIM大天王按摩椅uDeluxe Max結合了先進的按摩科技和個人化專業按摩程序，仿如真人按摩技師隨時提供舒適按摩享受。每天對著電腦和手機處理繁忙事務，長時間伏案工作讓腰酸背痛早就纏上了。OSIM uDeluxe Max設有專利V手按摩技術模擬專業按摩師手指的張合，以靈巧的按捏手法按走壓力帶來的肌肉痠痛。

OSIM uDeluxe Max加長的軌道（72厘米）按摩搭配多種按摩手法，包括氣囊、揉捏、捶打、滾輪和雙重，從頭部延至臀部，無縫隙地按摩每一個痛點。

按摩需求依每個人生活型態和習慣有所不同，OSIM uDeluxe Max特設有8級自動肩膀位置及最多5級可調整力度。OSIM uDeluxe Max招牌自動按摩程序照顧家裡每個人，像是「夜間助眠」程序舒緩失眠族的身心，「董事長」程序讓工作忙碌享受放鬆的按摩體驗，而「貴婦美體」能促進血液循環並有助於新陳代謝，也是熱愛美體塑身人士的首選程序。

黑色星期五限時優惠：$2,999超值享受

為了滿足都市人對舒適生活的追求，今年黑色星期五，OSIM uDeluxe Max大天王按摩椅推出限時優惠價 $2,999，輕鬆擁有奢華按摩體驗。這次優惠限量供應，數量有限，機會難得。

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