入室盜竊案嫌疑人落網 市議員鄭博仁：堅決打擊犯罪 決不妥協！

亞凱迪亞 市前市長、現任第四區市議員鄭博仁（Paul Cheng）再次展現了他維護社區安全的堅定立場。2024年9月23日上午，亞市警方接到居民報案稱，位於該市南鮑德溫大道1200街區的一家商鋪遭遇夜間入室盜竊。警方到達現場后確認了盜竊事件，並收集了周邊商鋪的監控視頻作為証據。在辦案過程中，警方了解到市議員鄭博仁的競選連任辦公室也位於此，這起盜竊案迅速引發了社區的廣泛關注。

鄭博仁市議員(Paul Cheng)對此事件表示強烈關注，並迅速採取行動，協助執法部門確保社區安全。他在回應中表示：“這不僅僅是一起普通的盜竊案，這是對我們社區的公然挑戰。我承諾將竭盡全力支持執法部門，確保這種犯罪行為不會在我們的社區得逞。我們將堅定不移地打擊一切威脅市民安全的行為，決不妥協。”

在鄭博仁市議員(Paul Cheng)的支持下，偵查員迅速鎖定了嫌疑人。10月22日下午4點左右，警方在西科維納市成功逮捕了35歲的嫌疑人克裡斯蒂安·福塔（Cristian Fota），並將其帶回亞凱迪亞警局以涉嫌商鋪入室盜竊罪進行拘留。目前，警方已確定了另一名嫌疑人的身份，正在全力追蹤其下落。

亞凱迪亞市議員鄭博仁(Paul Cheng)表示：“我要讚揚亞凱迪亞警察局在我們遭遇近期入室盜竊事件後，迅速果斷地逮捕嫌犯。他們的迅速反應和對公正的承諾，充分展示了我們執法團隊的實力和專業性。公共安全不僅僅是一個口號，更是對每一位亞凱迪亞居民、家庭和企業的承諾。我堅定不移地致力於創造一個安全的環境，讓人們在家中、工作場所和公共空間都能感到被保護。犯罪行為不會被置之不理。我們將繼續投入更多資源於執法機構，提供他們所需的工具和支援，確保亞凱迪亞始終是一個安全可靠的城市。我堅定地支持我們的警察局，他們的使命是保護並服務我們的社區。”

鄭博仁(Paul Cheng)市議員還強調：“公共安全是我們社區繁榮的基礎。無論是強化警力還是提供先進的資源支持，我們必須全力以赴，確保每位居民、每個家庭、每家企業都能安心生活。我承諾將持續加強公共安全措施，讓亞凱迪亞成為一個讓人倍感安全和信賴的家園，並堅決打擊任何危害我們社區的犯罪行為。這次事件隻是一個提醒，我們將繼續與警方並肩作戰，確保任何危害我們社區的行為都將受到應有的懲罰。”

該案件目前仍在進一步調查中。亞市警方鼓勵任何知情人士聯系亞凱迪亞警局：(626) 574-5151，案件編號2403999。若希望匿名提供線索，可致電“滅罪熱線” (800) 222-TIPS (8477)，或通過“P3 Tips”移動應用程序提供信息，亦可訪問 http://lacrimestoppers.org 獲取幫助。