Sierra Subaru現正推出「萬聖節大促銷」 優惠到10月31日止

位於蒙羅維亞市的Sierra Subaru現正推出「萬聖節大促銷」，例如：2024 Solterra Premium每月165元或0%APR高達72個月，優惠到10月31日止。在這個活動期間，有多款Subaru車型提供特別優惠和促銷。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul周866-790-2728或626-375-0545。地址735 E Central Ave, Monrovia。

其他車款優惠有：2025 Outback Premium每月278元或貸款 1.9% APR高達48個月，2025 Forester每月259元或貸款3.9% APR高達48個月，2024 WRX 每月249元或貸款0.9% APR高達48個月，2024Solterra Ltd每月339元或貸款0% APR高達72個月，2024 Crosstrek每月319元或貸款2.9% APR高達48個月，2024 Crosstrek Ltd每月289元或貸款2.9% APR高達48個月，2024 Ascent Onyx Edition Ltd每月429元或貸款2.9% APR高達48個月。

Solterra是Subaru於2024年推出首款全電動SUV（見圖），標誌著該品牌進軍電動汽車市場的重要一步。作為與豐田 合作開發的電動車 ，Solterra結合了Subaru知名的全輪驅動技術和豐田的電動車技術，旨在為環保駕駛提供強大性能和安全性。

2024 Solterra保留了Subaru的標誌性外觀設計，擁有流線型的車身和高離地間隙，適合各種路況。車輛配備了雙電動馬達，全輪驅動系統可產生約215匹馬力，並提供穩定的牽引力和出色的越野性能。

電池容量為72.8千瓦時，單次充電後可提供約222至250英里的續航里程，具備快速充電功能，30分鐘內可充電至約80%。此外，Solterra還配備了多種駕駛模式，包括適合雪地和越野的X-MODE，進一步強化了其多功能性。

2024 Subaru Solterra起價大約在44,995元左右，具備多種配置選擇。隨著消費者對電動車需求的增加，Solterra有望在激烈的市場競爭中佔有一席之地，特別是對於那些尋求環保選項且不想犧牲越野能力的車主來說，它將是一個理想選擇。

Sierra Subaru是家族經營的汽車經銷商在聖蓋博谷服務了30多年，Sierra Subaru有經驗豐富的銷售華語專業人員，他們有大量全新、二手和認證的二手Subaru車款。