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2024銀髮樂齡生活展／Wellcare維家保健 簡化健康保險 提升全民醫療服務

洛杉磯訊

Wellcare（維家保健）是一個將繁瑣手續從健康保險中去除的聯邦醫療保險品牌。超過20年來，Wellcare提供了多種聯邦醫療保險產品，包括聯邦醫療保險優勢計劃(Medicare Advantage)和聯邦醫療處方藥計劃(PDP)，這些計劃提供了超出原始聯邦醫療保險範圍的經濟實惠的保障。

如今，Wellcare自豪地為超過120萬的聯邦醫療保險優勢計劃成員和410萬的處方藥計劃成員提供高品質、經濟實惠且具文化敏感性的醫療服務，覆蓋全美50個州。我們的福利設計針對每位聯邦醫療保險受益人，涵蓋牙科、聽力、視力服務、交通服務、遠程醫療訪問、健康與健身計劃、居家支援服務，及針對慢性病患者的特別補充福利。

Wellcare是Centene Corporation的全資子公司，Centene是一家領先的跨國醫療企業，致力於通過逐一改善個人健康來改變社區健康狀況。自2022年1月1日起，Centene旗下的聯邦醫療保險品牌，包括Allwell、Health Net、Fidelis Care、Trillium Advantage、'Ohana Health Plan和TexanPlus，將統一過渡到Wellcare品牌。

想瞭解有關維家保健的更多信息，可至活動攤位。

聯邦醫療保險 福利

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