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2024銀髮樂齡生活展／Global Energy Services, Inc. 節能產品免費安裝

洛杉磯訊
Global Energy Services, Inc.。
Global Energy Services, Inc.。

你是加州房主，正在尋找降低水電費的方法嗎？Global Energy公司主要是推廣社區節能計劃，代表南加州天然氣公司合約服務，總部位於加州鑽石吧。他們在全球範圍內設計資源節約和效率計劃方面擁有40多年的經驗，他們的使命是以幫助不同的社區提高能源效率，對加州社區進行能源效率教育。

他們的能源服務包括各種項目和營銷推廣，通過展位和研討會等各種社區活動，他們的多語種代表向客戶傳授能效知識，以實現真正的節能。 服務包括：免費到府安裝，免費節能配件包括：低留量節水器，浴缸出水分流器，中央冷暖氣空調智能開關，客戶自購儲水式或是無罐掛牆式的熱水爐免費更新安裝服務，以達到省水，省天然氣，省錢目標。

他們目前有社區高效語言外展計畫，免費提供低流量淋浴頭、智能恆溫器、和低流量水龍頭氣泡器等，免費安裝。

Global Energy Services, Inc.提供的各種計劃和服務，以幫助降低民眾的能源費用，和獲得有關長期節能策略的知識，及免費產品等等。不論家庭收入之限，只需瓦斯帳單即可。想了解更多，可至攤位諮詢。

加州 天然氣 鑽石吧

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