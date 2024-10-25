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2024銀髮樂齡生活展／日本頂級保健品牌Umeken 安全優質原料製造 現場禮包分發和抽獎

洛杉磯訊
Umeken的納豆激酶。
Umeken的納豆激酶。

Umeken是來自日本的頂級保健品牌，已有70多年的歷史。Umeken堅持只採用世界上最安全的優質原料，按照日本衛生法的規定，經過嚴格的衛生檢查而製造。再經過美國海關FDA和USDA的層層檢驗才可以在美國市場上出售，可以說是最放心最有保障的頂級保健品。

根據世界衛生組織公佈的資料顯示，日本人心腦血管发病率遠低於其他國家，這是因為日本人喜愛的傳統發酵食品—納豆。納豆在發酵過程中產生的納豆激酶具有溶解血栓的功效。Umeken的納豆激酶（見圖），取自於高品質日本清鞠醬納豆，可以溶解血栓，降血脂，改善血液循環，預防各種心腦血管疾病，成分天然無副作用，效果持久穩定。

隨著年齡的增加，體內的酵素含量持續下降，很多醫務工作者都強調了補充酵素的重要性。Umeken新款酵素丸是日本發酵科學的結晶。它蘊含了被譽為世界遺產寶庫的巴西原始森林中生長的160種蔬果草藥菌菇精華，通過3次發酵過程用日本古法製丸技術製成世界上獨一無二的酵素丸，屆時將在Umeken展台舉辦禮包分發和抽獎活動。

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