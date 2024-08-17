亞美公義中心 蒙市辦社區資源展覽
南加州亞美公義促進中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，簡稱AJSOCAL），今日（周六）上午8點至11點，在蒙特利公園市丁胖子廣場，舉辦社區資源展覽會，民眾可免費參加。活動地點171 E Garvey Ave, Monterey Park, CA 91755。
該中心會定期舉辦各類法律諮詢，免費醫療，食物發放等活動，以滿足亞裔社區的不同需求。本次活動現場有食物分發（送完為止），營養與健康生活訊息，心理健康資源。公共福利登記項目有醫療保健登記，CalFresh計劃，婦女、嬰兒和兒童計劃(WIC)。
免費醫療服務，提供血壓檢查及血糖篩檢，新冠及Mpox疫苗接種，新冠檢測試劑盒、口罩、洗手液。
現場還提供法律資訊，勞工資訊，未付，少付工資；法律諮詢預約；移民、住房、家庭法、勞工權利等。
作為美國最大的亞裔美國人法律和民權組織之一，南加州亞美公義促進中心近40年來一直秉持初心，為社區提供免費或低成本的法律諮詢、訴訟以及特定案件的代理服務。
更多諮詢電話1-800-520-2356可以留言，該中心提供多達八種語言服務，為低收入、英語能力有限的亞裔居民提供無障礙的法律幫助。
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