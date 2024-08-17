嘉德秋季拍賣會北美徵集8月20日到訪洛杉磯

張大千（1899-1983） 秋曦圖

8月17日中國嘉德徵集團隊將啟動2024秋季拍賣 會北美徵集之旅，中國嘉德2024秋季拍賣會北美徵集將於8月20日到訪洛杉磯 ，8月23日到訪紐約。

中國嘉德國際拍賣有限公司1993年成立於北京，具有三十餘年的中國文物藝術品經營管理經驗，每年定期舉辦春季、秋季大型拍賣會，以及「嘉德四季」拍賣會和網絡拍賣會。2023年，中國嘉德北京及香港 全年總成交額62億元人民幣。中國嘉德專業而傑出的藝術品銷售團隊，為每件藏品量身定製出售策略，同時致力於為藏家提供卓越的服務及意見，竭誠為藏家提供上拍評估與免費諮詢服務。

此次公開徵集的範圍包括中國古代書畫、中國近現代書畫、中國當代書畫、古籍善本、金石碑帖、佛教典籍、文獻檔案、信劄手稿、名人手跡、中國各時期之古錢、金銀幣、銅板、金銀錠、紙鈔、有價證券類、郵票、實寄封片、郵政史料等。誠邀北美各地的藏家朋友蒞臨現場，讓古老藝術的精華得以保存和傳承。

洛杉磯徵集時間：8月20日（星期二）10:00-12:30，14:00-18:00，地點：Hilton Los Angeles/San Gabriel 225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776

紐約（預約製）徵集時間：8月23日（星期五）10:00-12:30，14:00-18:00，地點：中國嘉德北美辦事處505 Park Ave. 4th flr, New York, NY 10022

預約電話：+1 212 308 8889，電子郵箱：[email protected]，紐約辦事處：楊樂陶、塗娉婷，電話諮詢：+1 212 308 8889。