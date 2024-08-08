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聯合健保、世報合辦「樂活有方」 銀髮族醫療保險講座

洛杉磯訊

聯合健康保險與世界日報聯手舉辦「樂活有方」(Recipe for Wellness)，一個專注於健康與養生的教學活動及講座，旨在幫助華裔長者和聯邦醫療保險受益者在輕鬆愉快的環境中了解更多聯邦醫療保險及其計劃承保的相關資訊。

過去兩年中，這項活動因廣受長者們的歡迎，今年將繼續舉辦，以服務華裔社區。無論是否已滿65歲、即將滿65歲或已超過65歲，皆可參加「樂活有方」活動。

活動期間為兩天，每天包含三場針對銀髮族的講座。參加者可獲得禮物及參加抽獎活動，活動期間還提供點心、茶、咖啡及免費停車。即日起接受報名，名額有限，額滿即止。活動時間如下：

第一天：8月17日（星期六），講座時間從上午9:40開始。地點：聖蓋博希爾頓(Hilton)酒店一樓宴會廳(225 W Valley Blvd, San Gabriel)。

第二天：8月18日（星期日），講座時間從上午9:40開始。地點：Seasons Place四季廣場三樓會議大廳（18558 Gale Ave #338, City of Industry）。

三場針對銀髮族的講座包括「健康飲食和食物儲存技巧」、「健身活動樂享健康」教學活動，以及聯邦醫療保險介紹（Medicare俗稱紅藍卡）。參加者將獲得有關運動和健康活動的秘訣，並解答對聯邦醫療保險的疑問。活動特邀養生食療講師郭宜亭(Choyce Kuo)和瑜伽教練Jessica Chang分享他們的專業見解，助華裔長者邁向快樂幸福、健康的生活。

此外，聯合健康保險的代表將在現場回答關於聯邦醫療保險的問題，幫助參加者了解包括計劃的不同部分、資格要求及註冊窗口的基礎知識，協助他們在選擇醫療保險時做出明智的決策。

來就送多功能便當盒組，另有12台血壓計和18個手持風扇等共30份禮品供抽獎。

有興趣參加者請預先報名，可掃描二維碼（見圖）或電1-800-801-1900聯合健康保險。

聯邦醫療保險 華裔 紅藍卡

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