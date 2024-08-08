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200年龍角散 清喉直爽系列新體驗

洛杉磯訊

「龍角散」起源於江戶時期秋田藩（藩王佐竹候）的御用家傳藥。藥方中含有龍骨、龍腦和鹿角霜，因其散劑形式而得名。歷史悠久，已有200多年，後隨藩王移居江戶（現東京），藤井正亭治獲賜名「龍角散」。除了傳統止咳祛痰藥「龍角散」，還有「龍角散」清喉直爽系列（見圖），提供全新使用體驗。

龍角散粉末製劑可直接服用，無需用水。其10至20微米的草本植物微粉末直接作用於咽喉黏膜，有效緩解咳嗽、咳痰等不適症狀。「龍角散」清喉直爽芒果味含片，唯一添加草本植物微粉，能長時間給咽喉帶來清涼感，並使口中唇齒留香。含在口中待含片緩慢融化，草本植物微粉發揮最大效果；「龍角散」清喉直爽薄荷味顆粒入口即化，迅速緩解咽喉不適，清新通暢。

龍角散以鎮咳化痰聞名，根據古傳秘方配製，迅速有效地輔助支氣管和咽喉的淨化能力，保護呼吸及發聲器官的功能，有效溶化難以排出的頑痰，加強氣管內壁排痰的纖毛運動，潤滑咽喉。藥性溫和，適合小孩服用。

龍角散的特點在於溫和的草本植物成分直接作用於咽喉，恢復其活力，緩解乾燥引發的不適，保護咽喉，對於發炎引起的疼痛、嗓音沙啞、咳嗽、咳痰等症狀效果良好，是日常護嗓的佳品。便於攜帶的獨立包裝，隨時隨地滋潤咽喉。

龍角散產品均為日本原裝進口，全美各大超市、中西藥房、參茸行及禮品店均有銷售。如有查詢，歡迎致電蘇氏免費專線1-888-221-3496或訪問www.solsticemed.com。

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