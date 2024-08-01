大莊家賭場度假村 角逐USA Today讀者投票獎

大莊家賭場度假村今年將角逐USA Today讀者投票獎。(圖／大莊家賭場度假村提供)

一年一度的投票 季又來臨了，大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)隆重宣布，今年繼續為主流媒體「USA Today」報章旗下10Best.com網站所舉辦的年度讀者評選再次獲得提名，大莊家將角逐全美讀者投票大獎 。

USA Today 10Best.com網站每年舉辦的投票用意，是讓粉絲們以行動來票選出心目中最喜愛的「拉斯維加斯以外地區的賭場」。座落於特曼庫拉酒鄉的「大莊家賭場度假村」多年來成為該類別中最有力的競爭者之一。

大莊家表示，今年的投票在全美範圍內已於7月29日正式起跑；活動持續至8月26日（週一）截止。自2015年起，「大莊家賭場度假村」每年均會獲一支權威的賭場專家團推薦參與該項競爭。這一次，大莊家再度邀請讀者及粉絲們為自己所最喜愛的「拉斯維加斯以外地區的賭場」進行網站投選，每人每日可投票一次。

「USA Today」旗下的10 Best Travel Guide旅行指南讀者投票活動自2015年即開始舉辦，在當年的評選中，大莊家一舉奪得「全美最佳賭場」第一名。此後，主辦方將投票類別細分為「拉斯維加斯最佳賭場」及「拉斯維加斯以外地區最佳賭場」；並加入了「最佳賭場餐廳」及「最佳賭場酒店」等其他相關獎項類別。 在2018年的評選中，大莊家賭場度假村內的「Umi」壽司及蠔吧榮獲「最佳賭場餐廳」第二名。

力助「大莊家賭場度假村」邁向全美最佳冠軍寶座，請登錄網站www.pechanga.com/vote點擊 "Vote Now"（現在投票）鍵，或掃描QR碼投選「大莊家」為最喜愛的「拉斯維加斯以外地區的賭場」，謹記每日投票至8月26日。