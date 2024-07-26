歐米茄Chronoscope腕錶 致敬巴黎奧運

2024年巴黎奧運 會已來臨，作為奧運會的官方計時，瑞士製錶品牌歐米茄(OMEGA)推出以巴黎奧運會主色調為靈感的全新超霸系列Chronoscope腕錶「Paris 2024」特別版（見圖），向第33屆奧林匹克致敬。

昌興珠寶表示，Chronoscope腕錶「Paris 2024」的錶殼尺寸為43毫米，採用巴黎奧運會的金、黑和白三色設計。引人注目的設計是其銀白色錶盤，搭配深灰色的三種刻度：測速刻度、測距刻度和脈搏計刻度，將三種測量功能匯集於腕間。

這款Chronoscope腕錶的阿拉伯數字時標採用Moonshine 18K金打造，葉形時針和小錶盤指針鍍有Moonshine金，與經黑化處理的小錶盤相得益彰。腕錶磨砂錶背上飾有鏡面拋光的2024年巴黎奧運會標識、「Paris 2024」字樣以及奧運五環。此款腕錶搭載9908/9909至臻天文臺機芯，通過由瑞士聯邦計量研究院(METAS)核准的測試，其精準度、防磁性和整體性能均達到行業的高標準。

欲珍藏這一經典，請至昌興珠寶店內洽購，詳情訪問www.chonghing.com。