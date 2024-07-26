國泰銀行頒獎 6留學生分獲6000獎學金

國泰銀行在中華人民共和國駐洛杉磯總領事館舉行2024年度獎學金頒獎典禮，向六位優秀的中國留學生 （見圖）頒發了每人6000元的獎學金。

國泰銀行表示，該獎學金致力於資助來美留學的傑出中國學生，獎學金申請於每年一月開始，邀請南加州的大學教授組成專家評審組，進行第一輪評選，以學術成果、品德表現、社區服務及經濟背景作為審核基準。第二輪評審由國泰銀行高管組成的評委會進行面試，選出最終的獲獎人。

六位獲獎學生有麥嘉曦：南加大 數字媒體研究生二年級，史凱迪：南加大傳播數據研究生一年級，賀牛：UCLA 經濟學研究生二年級，許佳怡：UCLA公共政策研究生一年級，楊婧：UCSD統計學本科生三年級，。楊羽彤：UCLA 商業經濟學和統計學本科生三年級

中國駐洛杉磯總領事郭少春、副總領事郭志強、參贊王凌等出席頒獎典禮。儀式上，郭少春向同學們頒獎、致賀詞，同時感謝國泰銀行長期以來對中國留學生的關懷和支持。

國泰銀行執行副總裁兼首席行政事務長羅明訓出席了頒獎典禮並講述了獎學金的成立宗旨以及國泰銀行長久以來積極踐行的企業社會責任，並期望該獎學金能夠激勵同學們在追尋夢想的道路上，不斷努力追求卓越，始終保持初心。

截至2024年，國泰銀行已向六十位優秀留學生頒發獎學金，總金額達36萬美元。更多資訊與歷年獲獎者名單，可到國泰銀行網站www.cathaybank.com查詢。