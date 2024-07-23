階進慈善基金會 本週六食品分發活動

階進慈善基金會將於7月27日舉辦食品分發活動，提供生活物資給有需要的家庭。時間是7月27日（星期六） ，上午10時至下午2時。在法印寺,後門（3026 Evelyn Ave., Rosemead）。請攜帶你的箱子/袋子/手推車來領取物資。物資數量有限，先到先得，需提供ID, 地址和家庭人數。

更多詳情可去電888-996-9985或上網www.wealthbyhealth.org/upcoming-events。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入 、無保險 、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫療團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。了解更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。