中國流通紀念金幣大全 洛城限量20套發售

《中國流通紀念金幣大全》統一發行價為4500元/套，洛杉磯限量發行20套。(圖／業者提供)

中國人民銀行首次批准發行耗用61克999純黃金製作的《中國流通紀念金幣大全》，一次收齊過去40年的全套129枚紀念金幣，現已在洛杉磯 正式發行。

為隆重紀念中國流通紀念幣發行40周年，中國人民銀行特別批准，由中國紀念幣設計、首屆「克勞斯」世界大獎得主、被譽為業界「點金之手」的李小川大師親自設計。這套金幣從1984年的第一枚流通紀念幣至2024年，共橫跨40年歷程，包含17個系列，共129枚。

該金幣大全採用中國人民銀行發行的所有流通紀念幣為原型，採用同設計圖案，同造幣工藝，1:1原版復刻，完美打造新中國首套《中國流通紀念金幣大全》。這是史上第一次出現的最全紀念金幣大全套，每枚均為全新首款收藏品。全球發行稀缺，海外600套，具有紀念、收藏與投資價值，升值空間不可限量。

金幣運用現代數位模床、超精壓印、雷射立體浮雕等頂尖造幣工藝，呈現超立體、超高清的視覺效果，金燦燦、沉甸甸，再現129枚「國幣」的神韻。一次性收齊40年來的129枚流通紀念幣，引發收藏熱潮。無需通宵排隊、高價求購或繁瑣的預約兌換流程，即可一次性收齊央行 40年來發行的所有幣種。

洛杉磯發行公告：《中國流通紀念金幣大全》共129枚，由央行官方限量發行600套。每套均附有收藏證明、出品證明和檢測 報告。統一發行價為4500元/套，洛杉磯限量發行20套。洛杉磯發行專線：626-493-5542（數量有限，來電預約！）唯一發行地址：聖蓋博希爾頓飯店會議廳，地址為225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776。