我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬男子行刑式槍殺妻和4幼童 全都頭部中彈亡

泰6死毒殺案凶嫌傳是杜拜富豪之妻 常花高價聘死者為她化妝

中國流通紀念金幣大全 洛城限量20套發售

洛杉磯訊
《中國流通紀念金幣大全》統一發行價為4500元/套，洛杉磯限量發行20套。(圖／業者提供)
《中國流通紀念金幣大全》統一發行價為4500元/套，洛杉磯限量發行20套。(圖／業者提供)

中國人民銀行首次批准發行耗用61克999純黃金製作的《中國流通紀念金幣大全》，一次收齊過去40年的全套129枚紀念金幣，現已在洛杉磯正式發行。

為隆重紀念中國流通紀念幣發行40周年，中國人民銀行特別批准，由中國紀念幣設計、首屆「克勞斯」世界大獎得主、被譽為業界「點金之手」的李小川大師親自設計。這套金幣從1984年的第一枚流通紀念幣至2024年，共橫跨40年歷程，包含17個系列，共129枚。

該金幣大全採用中國人民銀行發行的所有流通紀念幣為原型，採用同設計圖案，同造幣工藝，1:1原版復刻，完美打造新中國首套《中國流通紀念金幣大全》。這是史上第一次出現的最全紀念金幣大全套，每枚均為全新首款收藏品。全球發行稀缺，海外600套，具有紀念、收藏與投資價值，升值空間不可限量。

金幣運用現代數位模床、超精壓印、雷射立體浮雕等頂尖造幣工藝，呈現超立體、超高清的視覺效果，金燦燦、沉甸甸，再現129枚「國幣」的神韻。一次性收齊40年來的129枚流通紀念幣，引發收藏熱潮。無需通宵排隊、高價求購或繁瑣的預約兌換流程，即可一次性收齊央行40年來發行的所有幣種。

洛杉磯發行公告：《中國流通紀念金幣大全》共129枚，由央行官方限量發行600套。每套均附有收藏證明、出品證明和檢測報告。統一發行價為4500元/套，洛杉磯限量發行20套。洛杉磯發行專線：626-493-5542（數量有限，來電預約！）唯一發行地址：聖蓋博希爾頓飯店會議廳，地址為225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776。

洛杉磯 央行 檢測

上一則

華人女攝影師方俊懿作品 獲選參展短片國際電影節

下一則

蒙市女孩趙安失蹤3天 家人盼奇蹟

延伸閱讀

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選

洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選
熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售

熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售
中華花藝展和花藝研討會將於洛城舉辦

中華花藝展和花藝研討會將於洛城舉辦
動漫展Anime Expo洛城開幕 吸引華人 粉絲熬夜排隊

動漫展Anime Expo洛城開幕 吸引華人 粉絲熬夜排隊
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

熱門新聞

鄰居門前的安全監控拍到涉嫌男子。（Fox11）

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

2024-07-18 19:31
好市多出售可保存長達四分之一個世紀的緊急災難食品套裝。（取自FOX 11電視台畫面）

好市多推出災難應變食品 保存期25年

2024-07-16 02:16
一華女右腿和雙手沾滿鮮血，手持武士刀，在警員命令下，放下武器並投降。（Danielle Leivo）

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

2024-07-19 17:41
矽膠乾燥劑用途多。（NBC電視台畫面）

新買物品包裝內矽膠乾燥劑別丟 它的用途多過你所知

2024-07-14 20:52
洛杉磯共和黨全代會代表劉龍珠帶著一件華人支持者簽名的T恤衫要轉交川普。（受訪者提供）

川普遇刺震撼 劉龍珠反駁自導自演 懷疑驚天大陰謀

2024-07-14 02:26
兩名失蹤兒童可能被他們的亞裔父親在南加某地放下。（沙加緬度警察局）

亞裔男帶2兒經南加逃墨西哥 妻陳屍家中

2024-07-12 15:45

超人氣

更多 >
洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降

洛縣家暴案一死兩傷 華女持武士刀向警投降
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
微軟系統全球大當機 4大重點一次看

微軟系統全球大當機 4大重點一次看
紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃

紐約法拉盛商業樓 華婦遭毆打強暴…西語裔嫌犯在逃