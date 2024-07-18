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暢小平婚姻介紹中心 7月20日舉辦相親舞會

洛杉磯訊

暢小平Cindy's Singles婚姻介紹中心，成立已有40年，該中心將於7月20日周六晚上7點舉辦夏威夷之夜相親舞會。這次舞會旨在提供溫馨娛樂的氛圍，讓參加者有機會認識來自各地的新朋友。前20名女士報名費20元。

想要擴大交友圈，結識南加州、聖地牙哥及拉斯維加斯等地的優質中美單身朋友，可以參加Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，該中心以用心經營和良好信譽獲得會員認同，並策劃此次夏威夷之夜相親舞會。

當天，舞會場地將精心佈置為羅曼蒂克的豪華Ballroom，內有大舞池和專業DJ，活動安排7-8點為卡拉OK時間，8點開始正式舞會，並有絢麗燈光秀，參加者還能認識來自各地的中美朋友。相親舞會每位40元，活動地點：Almansor Court，地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA 91801。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

夏威夷 微信 加州

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