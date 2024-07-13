熊貓紀念金幣大全套 洛城20套限售

《國寶熊貓紀念金幣大全套》，洛杉磯限量發行20套。(圖／業者提供)

熊貓是中國的國寶和吉祥物，也是世界和平大使。來自中國的一對大熊貓「寶力」和「青寶」將於2024年年底前往美國，展開新一輪的大熊貓保護研究合作，進一步促進中美兩國人民之間的友誼。

為紀念這一特別的歷史時刻，中國人民銀行特別批准發行了《國寶熊貓紀念金幣大全套》，並在全球限量發行41套，其中在洛杉磯 熱銷。

熊貓金幣的設計與原幣一致，採用相同的造幣工藝，1:1原版複鑄。它擁有國際知名度和影響力。由國家級錢幣設計大師李小川設計的《國寶熊貓紀念金幣大全套》經中國人民銀行批准發行，使用63克999純黃金製作，完美再現黃金工藝，此次發行必將在收藏界引發熱潮，創造新的收藏價值。

熊貓金幣被譽為中國的「國幣」，是全球央行連續發行時間最長的金幣。自1982年開始發行至今，已經連續發行了42年，是全球發行最長的金銀幣之一。多年來，熊貓金幣在錢幣收藏界一直保持高人氣，多次登上權威媒體，成為世界五大投資 幣之一。1984年發行的熊貓金幣，在香港蘇富比拍賣 中達到828萬元，締造了「一枚熊貓一套房」的財富神話。1991年發行的熊貓幣，在北京嘉德拍賣中達到1070萬，被形容為「一枚熊貓在手，三代衣食無憂」。這次41枚熊貓金幣的首次集齊，對收藏界來說是一個不容錯過的機會。

《熊貓紀念金幣大全》將42年間發行的41枚熊貓金幣一次性集齊，實現了收藏愛好者的心願，這在世界金幣發行史上實屬罕見。中國錢幣專家趙博士表示：熊貓幣作為我國獨一無二的貨幣，其唯一性決定了它的升值潛力。此次發行的「熊貓金幣大全套」耗用63克純黃金，工藝精美，機會難得。《熊貓紀念金幣大全套》打破了往年只發行一枚的慣例，短期內價格有望上漲，長期看來升值潛力大。

每套均配有收藏證書、出品證書和鑒定證書，統一發行價為4500元/套，洛杉磯限量發行20套，數量少，請提前電話預約。洛杉磯發行專線：626-493-5542。唯一發行地址：聖蓋博希爾頓酒店二樓會議廳，225 W. Valley Blvd., San Gabriel CA 91776。