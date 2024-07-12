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現代IONIQ 5 N電動車 派克峰國際攀登賽創紀錄

洛杉磯訊

在今年6月舉辦的派克峰國際攀登賽（Pikes Peak International Hill Climb）中，現代汽車的IONIQ 5 N電動車創下了電動改裝車和量產休旅車/跨界休旅車類別的紀錄，再次超出了預期。

現代汽車公司表示，今年的比賽中，現代汽車派出了兩輛IONIQ 5 N計時挑戰車型和一輛量產版IONIQ 5 N，這三台車征服了充滿挑戰的12.2里賽道路線，攀登超過4700呎到達派克峰頂峰，面臨156個轉彎、不確定的天候以及高海拔環境對駕駛員和車輛的挑戰。

由現代汽車世界接力賽車手Dani Sordo駕駛的IONIQ 5 N計時挑戰車型以09:30.852的成績完成比賽，贏得展覽組冠軍（見圖）。另一輛由Randy Pobst駕駛的計時挑戰車型則以09:55.551的成績完賽。這些計時挑戰車在沒有重大改裝的前提下，凸顯出量產版IONIQ 5 N的性能優勢。除了少量軟體調整和高性能部件的變更（包括新的減震器、賽車規格煞車和熱熔輪胎）外，計時挑戰車型保留了量產版IONIQ 5 N的大部分功能。

由汽車媒體名人Ron Zaras駕駛的IONIQ 5 N量產車型以10:49.247的成績完賽，展示了該車型在無需改裝的情況下依然具備的卓越性能。

現代汽車公司副總裁兼N品牌和賽車運動總監Til Wartenberg表示，對於IONIQ 5 N的整體表現感到非常高興，並計劃繼續通過各種賽車活動展示現代量產車型的卓越性能，持續開發超越客戶需求的技術。

IONIQ 5 N在派克峰的表現凸顯了現代汽車N品牌不斷挑戰其電動車技術並提高其性能的努力。現代汽車N品牌致力於擴展高性能電動車的可能性，不僅包含量產版IONIQ 5 N，還包括IONIQ 5 N eN1 Cup賽車車型和IONIQ 5 N計時挑戰車型等版本。

N品牌管理集團副總裁兼負責人Joon Park表示，今年的派克峰成績是現代N品牌幕後許多人夢想的頂峰。現代汽車匯集了所有優秀的人才，創造出一輛前所未有的高性能電動車。

現代汽車於1992年首次參加派克峰國際攀登賽，並贏得了二輪驅動量產車型類別的冠軍。另一個重要時刻是在2012年，當時現代Genesis跑車創下了09:46.164的賽道紀錄。更多詳情可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。

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