精品咖啡Ten Thousand 邀各界加盟

「Ten Thousand」是一個以超人氣設計風格為特色的全球專業咖啡品牌。(圖／業者提供)

領先美國的亞洲超市品牌H Mart，目前已獲得「特許經營權揭露檔」（FDD 文件）批准，將積極拓展其旗下專業咖啡 品牌「Ten Thousand」的特許加盟業務。

「Ten Thousand」最初於2020年7月在悉尼成立，隨後在美國、台灣和越南 開展業務，它目前正在擴展成為一個全球化的專業咖啡品牌，並計劃進入香港、日本等市場。「Ten Thousand」是一個以超人氣設計風格為特色的全球專業咖啡品牌。

Grand BK已經與「Ten Thousand」簽署合同，並在紐約時報 廣場百老匯區域成功開設了第一家店，目前，Grand BK在紐約曼哈頓運營了三家店。「Ten Thousand」咖啡的獨特之處在於其選用由專業咖啡鑑定師和Q-Graders認證的優質咖啡豆，並製作如手沖咖啡、維也納咖啡（Einspanner）和濃縮奶油拿鐵（Espresso Cream Latte）等招牌飲品，以迎合年輕顧客的口味。

此外，「Ten Thousand」還與「L'AMI」烘焙咖啡館品牌合作，提供高品質的糕點麵包等，為顧客提供更多選擇。「L'AMI」品牌的加盟業務也預計將於今年獲得「特許經營權揭露檔」批准。

更多有關在美國特許經營的詳細信息，可通過網站聯繫：https://www.10000coffeeusa.com/franchise或郵件[email protected]。