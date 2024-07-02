互惠財富重視教育 冠名贊助橙縣華人商會基金會獎學金頒獎典禮

冠名贊助商互惠財富副總裁George楊致詞

近日，橙縣華人 商會基金會（OCCACCF）在爾灣 舉辦由美國互惠財富集團冠名贊助的2024年獎學金頒獎典禮，美國國會議員劉雲平、趙美心、金映玉、加州州參議員閔大衛、爾灣市長Farah Khan、副市長Tammy Kim、冠名贊助互惠財富總裁徐潤芝（Tiffany Xu）、副總裁George楊，以及各界企業、僑團贊助者等600多位貴賓出席。

橙縣華人商會基金會會長林瑪麗（Mary Lin）致詞表示，總額21.5萬元的獎學金當晚頒發給2024年的10位獲獎者，2021-2023年的30位獲獎者，還有剛畢業的2020年獲獎者。基金會今年共籌集到近30萬元，能夠額外向三位學生提供每人一次性5,000元的獎學金，幫助他們實現夢想。

冠名贊助商美國互惠財富集團副總裁George楊表示，互惠財富非常重視教育，多年來堅持贊助橙縣華人商會基金會的獎學金活動，以支持優秀的華人學子完成學業。

互惠財富集團深知教育的重要性，長期資助教育項目，並提供學生實習及就業機會。互惠財富將繼續與橙縣華人商會基金會攜手，共同點亮華裔學子的未來。

美國互惠財富集團已經有20多年的歷史，是所有美國世界500強頂級金融保險 公司長期策略合作夥伴。在集團總裁Tiffany女士的帶領下，以洛杉磯為核心，在全美和海外成立了20多家分公司。自有物業超過4萬尺，員工近200人，服務全球7萬多名高端客戶和合作夥伴，在出海金融市場中佔據了重要地位。

互惠財富作為集團公司，旗下業務範圍廣泛：有資產管理RIA債券、基金、企業赴美上市，還有高端人壽保險PPLI、保費 融資、年金；除此之外還有房地產、貸款、Bridge Loan；還有留學升學等高端教育規劃、信託省稅規劃等等。

在品牌影響力方面，互惠財富集團在整個產業中具有舉足輕重的地位。多年來，憑藉對客戶專業的服務能力，在業界建立了良好的口碑和形象，成為許多合作夥伴的首選。卓越的品牌形象和影響力不僅贏得了客戶的信任和支持，也為整個產業發展樹立了榜樣。

互惠財富表示，全球市場非常巨大。但未來的市場一定是產業鏈和生態圈的競爭，而不是單打獨鬥的市場。所以，互惠財富誠摯邀請各產業菁英攜手共同發展。目標是匯集所有志同道合的合作夥伴，利用資本市場的力量，把事業版圖穩步擴大。一起獲得更大成功，抓住第四次工業革命帶來的歷史性機會。

展望未來，互惠財富集團將繼續依靠雄厚的資本，和橙縣華人商會基金會一起，繼續為華二代舖就通往知識的道路，為他們點亮前行的燈塔。同時互惠財富也要為全球更多客戶和合作夥伴提供優質、專業的服務，幫助所有合作夥伴一起獲得更大成功。