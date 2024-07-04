Silk pro head SPA 頭皮護理、生髮服務 開幕特價

Silk Pro Head Spa絲·道養髮館是一家專注於頭部和頭皮水療的中心。(圖／業者提供)

Silk Pro Head Spa絲·道養髮館是一家專注於頭部和頭皮水療的中心，位於天普 市Las Tunas大道，環境乾淨舒適，近日正式開業。

新店開張期間推出多項特價服務：（一）頭皮護理：讓頭皮年輕活力，60分鐘的頭皮護理，原價128元，現特價48元。（二）頭髮生長治療：75分鐘的頭髮生長治療，原價188元，現特價78元。（三）細胞活力頭皮護理：90分鐘的細胞活力頭皮護理，原價148元，現特價74元。

Silk Pro Head Spa絲·道養髮館表示致力於提供客戶健康生長和健康的頭皮，他們專門設計的生髮服務，針對脫髮和毛孔再生問題提供科學解決方案。利用現代化技術，包括脈衝和超聲波導入生髮精華，結合深層清潔和毛孔消炎處理，並搭配獨特的按摩技巧，促進頭皮血液循環，激活細胞生長，有效改善髮質，告別困擾已久的脫髮問題。

除了生髮服務，絲·道養髮館還提供頭皮水療，旨在改善客戶的頭皮健康，這些水療服務不僅能促進頭髮生長，還能改善失眠 、頭痛和肩頸痛等問題。配合先進的儀器，可以有效改善頭皮屑問題、減少發炎，預防脫髮，使頭髮看起來更加亮麗和豐盈。

新開張期間推出的各項優惠，還可獲得免費的機器人物理治療服務。頭皮護理服務包括頭部、頸部、肩部按摩和頭皮分析；細胞活力頭皮護理則包括頭部、頸部、肩部按摩、頭皮分析和深層清潔等。

Silk Pro Head Spa的專業團隊致力於跟上最新的技術和趨勢，以確保客戶獲得最佳的護理體驗。欲了解更多信息，請致電626-680-4888，地址位於9557 E. Las Tunas Dr., Temple City, CA 91780，或訪問網站silkproheadspa.com。