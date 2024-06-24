現代汽車集團美國全新Metaplant工廠 宣布2025 IONIQ 5為首款量產車型

現代汽車集團的全新工廠Metaplant America (HMGMA)近期宣布其生產的第一款量產車款將是2025年現代IONIQ 5。

雖然這款廣受歡迎的全電動休旅 車的2025年車型尚未在北美正式亮相，但HMGMA目前正在培訓並準備在今年第四季開始量產。HMGMA將生產除了IONIQ 5 N之外的所有車型配置，並最終將成為美國市場生產IONIQ 5的唯一工廠。

HMGMA總裁兼首席執行官Oscar Kwon表示：「對於HMGMA來說，這是一個非常激動人心的時刻。我們正處於施工的最後階段，正在為生產2025年IONIQ 5做好準備。這是我們開始生產的理想車款。」

現代汽車為消費者提供在美國屢獲殊榮的電動車 陣容。光是今年，IONIQ 5就被<<美國新聞與世界報導>>評為最佳電動休旅車、最佳經濟型電動車，以及最佳家庭用車之一。Cars.com連續第二年將IONIQ 5評為最佳電動車。前幾年，IONIQ 5榮獲2022年世界年度風雲車、2023年MotorTrend年度休旅車，以及2022 Car and Driver年度電車等大獎。IONIQ 5還獲得了公路安全保險協會(IIHS)所頒發的最佳安全首選+獎項。

現代IONIQ 5的銷售數字證明了其受歡迎的程度。這是現代汽車銷售量最高的電動車，2024年迄今銷量成長了43%，光是五月就成長了82%。

現代汽車近期宣布，六月購買2024年IONIQ 5的買家有資格獲得七千五百元的現金回扣。租賃2024年IONIQ 5的客戶目前則有資格獲得七千五百元的聯邦稅收抵免。

現代汽車集團將投資 75.9億美元開發HMGMA，這將創造八千五百個就業 機會。此外，現代汽車和SK On正在喬治亞州 巴托縣(Bartow County)建造一座價值五十億美元的電動車電池工廠，將雇用三千五百位員工。根據汽車研究中心最近的一項研究報告，現代汽車在喬治亞州的投資預計將創造四萬個就業崗位，每年創造46億美元的個人收入。HMGMA將在未來公布更多的生產車型。

HMGMA

美國現代汽車集團Metaplant (HMGMA)是現代汽車集團第一家專門量產電動車的工廠，位於喬治亞州布萊恩縣(Bryan County)。這個全新工廠將擁有高度互聯、自動化、靈活的製造系統，有機連結電動車生態系統的所有要素，實現客戶價值。這間工廠將成為一個智能製造工廠，所有生產流程，像是訂單收集、採購、物流，以及生產，都將利用人工智能與數據進行最優化。創新的生產製造系統也將有助於創造一個以人為本的工作環境，由機器人輔助人類員工。

北美現代汽車

北美現代汽車為美國消費者提供科技豐富的汽車、休旅車，和電動車，同時支持現代汽車公司的「人類進步」願景。現代汽車在美國的商業營運極其重要，包括位於加州的北美總部、位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠、全新的現代汽車集團工廠(正在喬治亞州開發)，以及多個尖端科技研發設施。根據最新的經濟影響報告，這些業務加上現代汽車835家獨立經銷商，每年為美國經濟貢獻了201億美元和19萬個就業機會。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。