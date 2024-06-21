階進慈善基金會 6/30中西醫免費義診

階進慈善基金會（Wealth by Health）將在6月30日，舉辦免費義診活動及最新新冠疫苗、流感疫苗 、兒童常規疫苗施打，和免費教育講座。

義診項目包括西醫（內科、心臟科、泌尿科、腫瘤科，除內診外，西醫專科需要提前預約）、牙科（洗牙、補牙、拔牙）、眼科（檢查、配鏡）、中醫（針灸、推拿、拔罐）等。牙科、眼科、中醫都需現場排隊。

階進慈善基金會表示，由於義診當天名額有限，先到先得，需現場候位，醫療服務將根據實際情況而進行調整。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985。活動時間30日（星期日）上午9時至下午4時，地點在柔似蜜社區中心（3936 Muscatel Ave, Rosemead）。

西醫專科僅限預約，可去電888-996-9985進行預約，關於其他服務，視現場排隊情況而定，所有病人以登記一項服務為限。眼科服務：每年限一副處方眼鏡，當天需出示政府核發有照片之身份證明文件，醫療服務將根據實際情況而進行調整，WBH保留拒絕服務的權利。

同時他們在同日也有舉辦階進教育講座，主題是資產規劃、老人法和移民 法，時間6月30日（周日）上午10時至下午3時。上午場（資產規劃＆老人法）10時至12時；下午場（移民法）1時30分至3時。名額有限，可去電預約，保留座位，電話1888-996-9985。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入、無保險 ，和保險不足的家庭，提供免費醫療服務，當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務，隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

現在，他們的醫療團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等，他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人能夠獲得更高的生活品質。了解更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。